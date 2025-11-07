Da Lild il black friday è arrivato in anticipo, perché aspettare il 28 novembre quando già a partire dal venerdì 7 novembre si possono fare acquisti a prezzi scontatissimi? La grande catena di ipermercati ha deciso di sorprendere i suoi clienti con un volantino pieno di prodotti in super offerta.

Si tratta di prezzi scontatissimi che però sono a tempo limitato, superate queste giornate, infatti, l’offerta scadrà, motivo per cui conviene affrettarsi e correre nel negozio Lidl più vicino per accaparrarsi uno di questi prodotti o perché no, tutti.

Il volantino Lidl del black weekend è strepitoso: tutte le offerte

Grazie alle super offerte di questo weekend del volantino Lidl si può scegliere di iniziare già a fare qualche regalo di Natale, i prezzi sono davvero molto vantaggiosi. Nella grande catena di ipermercati si trova davvero di tutto, dai generi alimentari fino ai prodotti per la casa e anche dispositivi elettronici.

Nel volantino Lidl di questo black weekend, a partire da venerdì 7 novembre fino a domenica 9 novembre, sarà possibile acquistare un bellissimo calendario dell’Avvento Yankee Candle con 8 diverse profumazioni a soli 14,99 euro. La soluzione per chi ama questa tradizione, ma non vuole mangiare cioccolata ogni giorno e preferisce profumare casa, con un’atmosfera unica e rilassante, che nel periodo di Natale non guasta mai.

Ma nelle offerte c’è anche un gioco che è ideale come regalo da mettere sotto l’albero un elicottero telecomandato a 19.99 euro, parliamo di uno dei giocattoli più desiderati dai bambini a un prezzo assai ridotto. Proprio per questo è il momento ideale per iniziare a pensare ai regali di Natale, anticipandosi si acquisteranno molte cose in offerta, riuscendo a risparmiare una vera e propria fortuna.

Nel volantino delle offerte Lidl c’è anche un astuccio o cofanetto per conservare i propri orologi al prezzo di 9.99 euro. Anche in questo caso è un utilissimo oggetto per mettere un po’ di ordine in casa, ma anche un’ottima idea regalo per il Natale. E’ uno di quei prodotti che magari uno non compra, ma che ha piacere ricevere. Ma le offerte Lidl non sono finite qui, la catena di ipermercati sconta quotidianamente ogni genere di prodotto, da quelli alimentari fino a quelli d’arredamento, motivo per cui bisogna sempre stare in allerta per non lasciarsi scappare promozioni vantaggiose e dedicarsi così a uno shopping sfrenato, acquistando magari qualcosa che si desiderava da tempo.