Prepara subito questi documenti per poter richiedere all’INPS l’Assegno Mensile di Assistenza: a chi spetta di diritto.

L’Assegno Mensile di Assistenza è una misura di sostegno economico fondamentale per le persone con disabilità o gravi limitazioni nella vita quotidiana.

Questa prestazione, erogata dall’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), ha l’obiettivo di fornire un supporto finanziario a chi si trova in difficoltà economica, garantendo un contributo mensile fisso. Si rivolge a coloro che, a causa della loro condizione di salute, faticano a condurre una vita indipendente e autonoma.

Assegno Mensile di Assistenza INPS: a chi spetta

L’Assegno Mensile di Assistenza è un aiuto economico destinato a persone con un’invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 74%. Questa misura è pensata per garantire un supporto a chi ha difficoltà a gestire le spese quotidiane, contribuendo così a migliorare la qualità della vita. L’assegno rappresenta un’importante risorsa per le persone con disabilità, che spesso devono affrontare spese aggiuntive legate alla loro condizione, come cure mediche, terapie o adattamenti domestici. Per accedere all’Assegno Mensile di Assistenza, è necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

Età: Il richiedente deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Cittadinanza: È necessario essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia con un permesso di soggiorno di lungo periodo. Grado di invalidità: Il richiedente deve avere un grado di invalidità riconosciuto pari o superiore al 74%, attestato da una commissione medica. Requisiti economici: È previsto un limite di reddito personale annuo che non deve superare le soglie stabilite dalla legge, aggiornate annualmente. Iscrizione ai Centri per l’impiego: Il richiedente deve essere iscritto ai Centri per l’impiego, a meno che non stia frequentando un corso di studi.

È importante notare che l’assegno può essere sospeso se la persona disabile rifiuta un’offerta di lavoro compatibile con le proprie condizioni fisiche. L’Assegno Mensile di Assistenza non può essere cumulato con altre pensioni, come quelle di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità. Tuttavia, se un individuo ha diritto a più prestazioni, può scegliere quella più vantaggiosa per la propria situazione economica. Chi ha iniziato a lavorare e percepisce un reddito inferiore al limite previsto può continuare a ricevere l’assegno, a condizione di dichiarare il proprio reddito all’INPS.

La richiesta per l’Assegno Mensile di Assistenza deve essere inviata all’INPS con una documentazione che attesti la condizione sanitaria ed economica del richiedente. Ci sono diverse modalità per effettuare la domanda:

Online : Accedendo al portale INPS (www.inps.it) tramite un’identità digitale come SPID, CIE o CNS.

: Accedendo al portale INPS (www.inps.it) tramite un’identità digitale come SPID, CIE o CNS. Tramite un CAF o un Patronato : Questi enti possono offrire assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio della domanda.

: Questi enti possono offrire assistenza gratuita nella compilazione e nell’invio della domanda. Di persona: Presso uno sportello INPS, previa prenotazione di un appuntamento.

È sempre consigliabile informarsi in anticipo sui documenti richiesti per presentare una pratica completa e ridurre i tempi di attesa per la valutazione. Questa misura rappresenta un importante supporto per le persone con disabilità, contribuendo a garantire una maggiore autonomia e dignità nella vita quotidiana. Le istituzioni devono garantire che queste prestazioni siano sempre più accessibili, affinché nessuno rimanga indietro a causa della propria condizione di salute.