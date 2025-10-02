La catena tedesca Lidl continua a sorprendere il mercato italiano con offerte eccezionali e prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Dopo aver consolidato la propria presenza come punto di riferimento per gli acquisti quotidiani, Lidl punta ora a conquistare anche il settore delle pulizie domestiche, proponendo un lavapavimenti multifunzione dal rapporto qualità-prezzo imbattibile. Scopriamo tutti i dettagli di questa nuova proposta che sta già facendo parlare di sé tra i consumatori.

Nel panorama attuale, dove la tecnologia per la pulizia domestica è spesso sinonimo di costi elevati, Lidl si distingue per l’offerta di un dispositivo versatile e performante a meno di 60 euro. Si tratta del lavapavimenti Parkside, marchio di proprietà della catena, noto per la sua gamma di utensili elettrici e attrezzature per il giardinaggio distribuiti esclusivamente nei punti vendita Lidl.

Lidl rilancia con un lavapavimenti innovativo a prezzo accessibile

Lanciato nei negozi italiani a partire dal 25 settembre scorso, questo prodotto ha immediatamente attirato l’attenzione di chi cerca soluzioni pratiche ed economiche per la pulizia di casa. A differenza dei costosi aspirapolvere senza filo di marchi come Dyson, che arrivano a superare anche i 300 euro in offerta, o del celebre Folletto con prezzi ben oltre i 1.000 euro, il lavapavimenti Parkside si propone come una valida alternativa per chi ha un budget limitato senza rinunciare a funzionalità avanzate. E costa solo 60 euro!

Il lavapavimenti multifunzione Parkside è dotato di una potenza di 1.600 watt, un valore che garantisce un’efficienza elevata nella pulizia. Il dispositivo è progettato per aspirare e lavare contemporaneamente diverse superfici, incluse quelle tessili come moquette, mobili imbottiti e sedili d’auto, offrendo quindi un’ampia versatilità d’uso.

Tra le specifiche più rilevanti si evidenziano:

Potenza di aspirazione di 250 air watt , che assicura una rimozione efficace di polvere e detriti.

, che assicura una rimozione efficace di polvere e detriti. Sistema combinato con tubo flessibile e spruzzante aspirante , che consente di applicare e rimuovere soluzioni detergenti in modo rapido e uniforme.

, che consente di applicare e rimuovere soluzioni detergenti in modo rapido e uniforme. Pressione di spruzzatura di 2 bar e capacità di erogazione di 1 litro al minuto , ideali per un lavaggio profondo e continuo.

e , ideali per un lavaggio profondo e continuo. Un capiente serbatoio acqua/detersivo da 4 litri e un contenitore per sporco con capacità lorda di 20 litri, riducendo la frequenza di svuotamento e ricarica durante l’uso.

Questi elementi rendono il lavapavimenti Parkside uno strumento efficace sia per le pulizie ordinarie che per interventi più approfonditi, mantenendo la praticità e la facilità d’uso necessarie per le attività domestiche. Ovviamente, disponibile fino a esaurimento scorte nei magazzini.