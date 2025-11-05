Le offerte Lidl non smettono di stupire e di sorprendere i propri clienti che, ogni settimana, si trovano davanti super promozioni su tantissimi prodotti alimenti, ma anche per la cura della persona e per la casa. Da lunedì 6 novembre 2025, in tutti i punti vendita Lidl, ci sono tantissimi prodotti scontati grazie ai quali è possibile fare la spesa, riempiendo il carrello della spesa, senza spendere una fortuna.

Nei vari punti vendita del famoso discount, inoltre, sono in vendita anche piccoli elettrodomestici fondamentali in cucina e che vengono utilizzati ogni giorno per rendere più facile la vita di chi è abituato a cucinare tutti i giorni riducendo anche i tempi della preparazione.

La super offerta Lidl: il prezzo della piastra elettrica

Dalla macchina per il caffè alla friggitrice elettrica fino all’estrattore di succo “Slow-Juicer” che permette di preparare delle ottime spremute a casa, sono davvero tanti gli elettrodomestici per la cucina in super offerta da Lidl. Tra i prodotti più interessanti e che stanno andando a ruba c’è la piastra elettrica che è in vendita a 34,99 euro inclusa la vaschetta di raccolta e il raschietto per la pulizia.

Con la piastra elettrica di Lidl potrete preparare dell’ottimo pane tostato per una colazione stellare ma anche cuocere carne, verdure e pesce per stupire i vostri ospiti in occasione di pranzi e cene speciali. La piastra elettrica, inoltre, è un ottimo alleato in cucina quando non si ha voglia o tempo di mettersi ai fornelli per preparare i vari pasti.

Con la piastra, infatti, anche un semplice panino si trasformerà in un piatto stellare: basterà farcirlo con ciò che vi piace di più, metterlo sulla piastra per avere un panino fragrante e super croccante. La piastra, inoltre, può essere utilizzata anche per preparare degli ottimi toast. Con delle fette di pane, qualche salume e formaggio, la piastra trasformerà un banale toast in un piatto davvero appetitoso a cui è difficile resistere.

Si tratta, dunque, di un elettrodomestico che può essere usato per cuocere di tutto e che riduce anche i tempi di attesa quando si ha fame e non c’è tempo per preparare la cena.

L’offerta, tuttavia, non è a tempo indeterminato perché, come tutte le offerte Lidl, terminerà alla fine della settimana e fino ad esaurimento scorte. Correte, dunque, nel punto vendita più vicino per approfittare della super promozione che sta facendo girare la testa a tutti i clienti del grande discount.