Tra le tante cose di cui bisogna prendersi cura, nell’ambito dell’igiene personale, c’è senza alcun dubbio il prendersi cura dei capelli. Tagliarli, pettinarli, lavarli bene, curarli, è un modo per evitare che ci si ritrovi con doppie punte e capelli che si spezzano facilmente, forfora, irritazioni e molto altro ancora.

È inoltre un modo per tenere a sé stessi, ed è anche la modalità con cui ci si presenta al mondo. Molte persone, quando decidono di cambiare look, lo fanno perché vogliono darsi un nuovo tono, apparire diversamente, e anche, metaforicamente, dare un taglio al passato, aumentare la propria autostima.

Negli ultimi tempi, gli aumenti hanno interessato anche i parrucchieri e, quando è possibile farne a meno, ci si può dedicare alla cura dei capelli fai da te. In questo contesto, è importante avere tutto l’occorrente a disposizione.

Da Lidl ci sono delle offerte perfette per chi sa curare i propri capelli da sé, con la giusta attrezzatura, per un risparmio oltremodo garantito.

Lidl, piega fai da te in poco tempo con gli attrezzi giusti e a prezzi eccezionali

Un appuntamento galante, un colloquio di lavoro, una festa. Sono numerose le occasioni che ci si presentano, e il look si esprime per noi, ancor prima di aprire bocca.

La prima impressione è nello sguardo, e quello altrui cade sempre su come si è vestiti, atteggiamento, capelli, e altri dettagli. Se per un qualche motivo dovete fare a meno del parrucchiere, che sia per risparmiare o altre ragioni, da Lidl c’è l’attrezzatura per far da sé e far buona impressione su chi desiderate.

Partiamo, dunque, dal Cien Beauty Asciugacapelli 3 in 1 (2200 W), per chi vuole asciugare velocemente i capelli e reinventarsi con tre look differenti, a scelta, grazie a tre gradi di temperatura e rapidità.

Il prezzo è imperdibile: 11.99€. Da non perdere anche la spazzola ad aria calda Remington da 1000 W, dotata di 4 accessori inclusi, che consente di modellare i capelli come più si preferisce, lisci o con volume. Il costo è di 24.99€. Una soluzione davvero pratica e comoda per regalarsi una piega come dal parrucchiere e curare la propria bellezza.

La spazzola lisciante Cien Beauty è in grado, invece, di fungere da spazzola e piastra in un unicum, il che regala una piega liscia perfetta e veloce. La temperatura tra cui si può scegliere è tra 100 e 200°C. Il prezzo, 9.99€.

E infine, sono in offerta tutti quegli accessori che servono per eseguire una piega ben fatta e ordinata. Stiamo parlando di elastici e mollette a 1.99€, così come la Cien Beauty Spazzola, con setole in nylon, sempre a 1.99€.