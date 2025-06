L’INPS ha previsto un nuovo e inatteso aiuto economico per delle categorie di persone. Si possono ottenere un massimo di 845 euro.

Spesso ci si trova a dover affrontare a molte spese familiari. Si resta sopraffatti dalle tante spese da sostenere, e le bollette dispendiose di questo periodo di certo non aiutano ad affrontare una situazione economica e finanziaria già di per sé complicata. In questo modo crescere una famiglia diventa, ogni giorno, sempre più dispendioso.

Per questo motivo, lo Stato ha deciso di andare incontro a tutti coloro che avvertono a volte il bisogno di alleggerire le proprie spese finanziarie. Ad esempio è arrivato un bonus attesissimo indirizzato ad una categoria di utenti.

Il nuovo Bonus dello Stato

L’INPS ha introdotto una misura concreta finalizzata allo sostenere le famiglie italiane in difficoltà, cioè l’Assegno di Inclusione, che può arrivare fino a 845 euro mensili. Tra i requisiti per ottenerlo c’è anche la patente B, che è definita a tutti gli effetti un documento di identità valido in Italia. In caso di smarrimento o scadenza della carta di identità, questa può infatti essere usata per l’accesso ai servizi pubblici e per le prestazioni assistenziali. Senza un valido documento, non si può quindi completare la domanda online sul sito INPS oppure presso i CAF.

Stavolta si tratta di una misura economica che è stata pensata per dare una mano ai nuclei familiari in difficoltà, al cui interno ci sono soprattutto bambini, anziani o disabili a carico. L’importo mensile dell’assegno di inclusione sarebbe di massimo 845 euro, che si divide in due componenti: l’importo base (541,67 euro al mese) e l’integrazione (fino a 303,33 euro al mese per nuclei con affitto, figli minori o disabili). La cifra può essere erogata mediante bonifico bancario direttamente sul conto. Ecco tutti i requisiti necessari per richiedere il Bonus:

Isee non superiore a 9360 euro;

Presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne oppure un over 60 oppure una persona con disabilità;

Residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 continuativi;

Documento di identità valido.

Per fare domanda occorre rivolgersi a un CAF o patronato, oppure visitare il portale INPS tramite SPID, CIE o CNS. Si devono inoltre presentare queste documentazioni:

ISEE aggiornato;

Documenti di identità validi;

IBAN del conto;

Dopo l’approvazione, la somma viene accreditata ogni mese direttamente sul conto corrente che è stato indicato. Si tratta di un’agevolazione non sempre conosciuta dagli italiani, che spesso non sanno di averne diritto.