Il pacchetto di incentivi è strutturato su due livelli e può arrivare a un massimo di 1.300 euro mensili, così suddivisi:

500 euro al mese erogati direttamente al giovane imprenditore a titolo di indennità per l’autoimpiego. Questa somma sarà corrisposta dall’INPS per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni), in forma anticipata e non soggetta a imposizione fiscale .

800 euro mensili per ogni lavoratore under 35 assunto con contratto a tempo indeterminato. Questa somma rappresenta un esonero contributivo destinato alle imprese con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro.

I due incentivi sono cumulabili, a condizione che non vi siano altri benefici similari attivi (come altri esoneri o sgravi contributivi). L’obiettivo è sostenere sia chi decide di mettersi in proprio, sia chi si impegna a creare nuova occupazione giovanile stabile.

La dotazione finanziaria sarà suddivisa a livello territoriale in base ai criteri del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, con particolare attenzione alle aree svantaggiate e a maggiore disoccupazione giovanile.

Un nuovo bonus per chi ha questa età

Il governo ha ufficialmente attivato il nuovo Bonus Imprenditori Under 35, una misura pensata per incentivare i giovani disoccupati ad avviare un’attività imprenditoriale nei settori strategici per la transizione digitale ed ecologica del Paese. Il provvedimento è stato reso operativo con la pubblicazione del decreto attuativo sulla Gazzetta Ufficiale il 15 maggio 2025, aprendo così le porte a contributi economici fino a 1.300 euro mensili.

Il bonus si rivolge esclusivamente ai giovani fino a 35 anni che si trovano in stato di disoccupazione e che, a partire dal 1° luglio 2024 fino al 31 dicembre 2025, avviano un’attività imprenditoriale in Italia. Il requisito fondamentale è che l’impresa operi all’interno di settori considerati strategici per il futuro del Paese: digitalizzazione, sostenibilità ambientale, innovazione tecnologica ed efficienza energetica. Questi settori sono stati individuati nel Decreto 3 aprile 2025, che elenca con precisione le aree prioritarie di intervento per favorire una crescita economica sostenibile e inclusiva.

Un ulteriore criterio di selezione è l’impegno a creare occupazione, ovvero l’assunzione di personale dipendente. Il contributo premia infatti non solo l’autoimpiego, ma anche la capacità dell’impresa di generare nuovi posti di lavoro, in particolare per altri giovani under 35.

La richiesta per ottenere il bonus dovrà essere inviata telematicamente all’INPS, secondo le modalità operative che saranno rese note attraverso una prossima circolare. È importante agire tempestivamente: le domande saranno valutate in ordine cronologico e saranno accettate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Per ottenere l’incentivo, la domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di apertura dell’attività (ossia dalla registrazione al Registro delle Imprese tramite Comunicazione Unica). Per coloro che hanno già avviato l’attività prima del 15 maggio 2025, i 30 giorni partono da questa data.

Tra i documenti richiesti:

Dati identificativi dell’impresa e del titolare;

Settore di appartenenza dell’attività;

Stato occupazionale del richiedente;

Eventuali contratti di lavoro avviati o in fase di attivazione.

Il Bonus Imprenditori Under 35 si configura come una concreta occasione per tanti giovani italiani di trasformare le proprie idee in imprese, contribuendo allo stesso tempo all’innovazione e alla transizione ecologica del Paese. Incentivare l’autoimpiego e la creazione di lavoro stabile rappresenta un passo importante per contrastare la disoccupazione giovanile e stimolare una nuova generazione di imprenditori.