A chi spettano, e quando arrivano, 120 euro in più sull’assegno della pensione: cosa devi controllare subito.

Negli ultimi mesi, il dibattito sulle pensioni in Italia ha raggiunto un punto cruciale. Oggi è ufficiale: i pensionati possono aspettarsi un incremento significativo dei loro assegni mensili, che potrebbe arrivare fino a 120 euro in più.

Questa misura è il frutto di una riforma fiscale che il governo Meloni sta studiando, con l’obiettivo di rendere il sistema fiscale più equo e sostenibile.

Pensioni, a chi spettano 120 euro in più sull’assegno

La riforma prevede una revisione dell’IRPEF, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che incide su tutti i percettori di reddito, inclusi i pensionati. Lo scorso anno, il governo ha già compiuto un primo passo importante, riducendo il numero degli scaglioni IRPEF da quattro a tre. In particolare, il primo scaglione, che prevede un’aliquota del 23% per i redditi fino a 15.000 euro, è rimasto invariato. Tuttavia, è stato introdotto un cambiamento significativo per chi si trova nel secondo scaglione. I redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, che prima venivano tassati al 25%, ora beneficiano della stessa aliquota del 23% del primo scaglione.

Per comprendere meglio l’impatto di queste modifiche e chi potrà trarne beneficio, è utile analizzare il funzionamento dell’IRPEF e come si applica ai redditi da pensione. Ogni scaglione ha una propria aliquota, che rappresenta la percentuale di IRPEF da versare sul reddito imponibile. Poiché l’IRPEF è una tassa progressiva, gli scaglioni più alti prevedono aliquote più elevate, applicabili solo sulla parte di reddito che supera il limite dello scaglione precedente. Consideriamo un pensionato con un reddito annuo di 28.000 euro; in questo caso, pagherà il 23% su tutto il reddito.

Se il reddito pensionistico sale a 30.000 euro, i 2.000 euro in eccesso saranno tassati al 35%, poiché rientrano nel secondo scaglione, che ha mantenuto la sua aliquota dopo la riforma del 2024. Per i pensionati che superano i 50.000 euro annui, l’aliquota rimane fissata al 43%. Un aspetto interessante della riforma è la proposta di innalzare il limite del secondo scaglione da 50.000 a 60.000 euro. Questa modifica è pensata per favorire il ceto medio, in particolare i pensionati con trattamenti superiori a 28.000 euro. Se un pensionato percepisce un reddito annuo di 50.000 euro, il passaggio dall’aliquota del 35% al 33% comporterebbe un risparmio di 440 euro all’anno.

Ma la vera novità si ha con l’innalzamento del tetto del secondo scaglione, poiché l’aliquota massima del 43% verrebbe applicata solo sulla parte di reddito eccedente i 60.000 euro. In questo modo, la fascia di reddito compresa tra 50.000 e 60.000 euro sarebbe soggetta a una tassazione ridotta del 33%. Scomponendo i numeri, su quei 10.000 euro che rientrano nella nuova fascia, i pensionati beneficerebbero di una riduzione dell’aliquota di 10 punti percentuali. Questo si tradurrebbe in un risparmio fiscale di 1.000 euro all’anno, sommandosi ai 440 euro di risparmio precedenti.

Pertanto, il vantaggio complessivo per un pensionato che rientra in questa categoria potrebbe raggiungere 1.440 euro all’anno, ovvero circa 120 euro in più al mese. L’implementazione della riforma è prevista per il prossimo anno e rappresenta un passo in avanti importante verso una maggiore equità fiscale. È fondamentale monitorare gli sviluppi e i dettagli specifici della riforma, poiché potrebbero esserci ulteriori aggiustamenti nei prossimi mesi. La riforma fiscale si presenta non solo come un cambiamento tecnico, ma anche come una risposta politica e sociale alle esigenze di un’Italia che invecchia e cerca di garantire un futuro dignitoso ai suoi pensionati.