Giugno 2025 si prospetta essere un mese pieno di opportunità. Ecco tutti i Bonus a cui fare domanda in questo periodo.

Capita spesso che ci troviamo a dover fronteggiare moltissime spese familiari e domestiche. Ad esempio, l’arrivo delle bollette – che in questo momento storico sono aumentate di parecchio – di certo non aiuta a sostenere una situazione economica che è diventata già di per sé complicata. Le spese da sostenere sono diverse e crescere una famiglia, al giorno d’oggi, diventa sempre più dispendioso.

Per questa ragione, lo Stato ha deciso di andare incontro a chi avverte questo tipo di difficoltà. In questo mese stanno per arrivare dei bonus molto utili.

Tutti i Bonus di Giugno 2025

Il primo fra tutto è proprio il Bonus bollette 2025, che permette a molte famiglie di ottenere 200 euro senza la necessità di fare domanda. Il Decreto Bollette prevede infatti questo contributo straordinario per i nuclei familiari che presentano un ISEE non superiore a 25.000 euro. Si tratta di un’erogazione automatica e distribuita in tre rate direttamente in bolletta, a patto che l’ISEE sia valido e trasmesso correttamente all’INPS. Il Bonus è inoltre cumulabile con il bonus sociale ordinario per luce e gas, e offre un sostegno alle famiglie in difficoltà.

E’ stato inoltre annunciato il Voucher Elettrodomestici, che permette di avere uno sconto immediato fino a 200 euro e che viene fornito quando si acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Anche stavolta il Bonus è rivolto alle famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro. Il contributo viene applicato direttamente in fattura presso i rivenditori convenzionati. Per ottenerlo occorre presentare una domanda online mediante la piattaforma PagoPa prima dell’acquisto.

Il Bonus Asilo Nido consente invece – alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro – di avere un rimborso massimo di 3000 euro. L’importo può salire fino a 3600 euro in caso di secondo figlio nato a partire dal 1 gennaio 2024. La scadenza per fare domanda è fissata al 31 dicembre, ma è consigliabile farlo entro giugno per rendere più celere l’accredito degli importi. Per i neo genitori è previsto anche un Bonus Nascita, rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, che possono richiedere un contributo di 1000 euro per ogni figlio nato o adottato nel 2025. La domanda va presentata sul portale INPS entro 60 giorni dalla nascita.

Per poter godere di tutti questi Bonus, è importante che l’ISEE sia aggiornata. Dal 3 aprile 2025 sono inoltre in vigore nuove regole per il calcolo dell’indicatore: