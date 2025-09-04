Con l’inizio di settembre, tanti cittadini italiani attendono di conoscere le date precise riguardo i pagamenti delle misure di sostegno economico erogate dall’INPS. Tra pensioni, assegni per la disoccupazione, sostegni familiari e bonus vari, il calendario del mese è ricco e differenziato con diverse date da ricordare.

Il calendario mensile è pensato per distribuire gli accrediti in più momenti e garantire un flusso ordinato di liquidità a chi ne ha diritto. Per non rimanere indietro, è il caso di prendere carta e penna e segnare queste importanti date per non perdere nessun bonus o sussidio.

Tutte le date dei sussidi di settembre

Si comincia con le pensioni, che saranno accreditate a partire da lunedì 1° settembre 2025, direttamente sui conti correnti bancari, postali o sui libretti personali. Chi preferisce il ritiro in contanti presso gli uffici postali dovrà attenersi invece alla turnazione alfabetica predisposta da Poste Italiane, a scaglioni settimanali.

Oltre alla rata ordinaria, questo mese includerà anche eventuali quattordicesime non ancora liquidate e conguagli fiscali derivanti da 730 non ricevuti nei mesi precedenti. Per i percettori di NASpI, invece, la disoccupazione relativa al mese di agosto sarà accreditata tra lunedì 8 e martedì 9 settembre, con possibili variazioni.

L’Assegno Unico per i figli a carico sarà invece erogato tra lunedì 22 e martedì 23 settembre, con possibili anticipi a partire da venerdì 19. Per chi ha presentato nuove domande o ha subito variazioni negli importi spettanti, l’accredito avverrà nell’ultima settimana del mese, evitando comunque inutili ritardi.

L’Assegno di Inclusione sarà pagato in due tranche nel corso del mese, lunedì 15 per le prime rate e gli arretrati e sabato 27 settembre per la ricarica ordinaria. Per chi riceve la prima rata del secondo ciclo, è previsto un bonus fino a 500 euro, per dare maggiore supporto ai nuclei più vulnerabili.

Anche la misura Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), destinata a chi partecipa a percorsi di politica attiva, prevede due date di accredito. A metà mese, ovvero il 15 settembre, per le prime erogazioni e gli arretrati e il 27 settembre per gli accrediti ordinari.

Stessa data per Carta Acquisti, destinata a over 65 e famiglie con bambini fino a 3 anni, che riceverà la ricarica bimestrale di 80 euro. L’ex Bonus Renzi da 100 euro sarà erogato tra il 12 e il 16 settembre a percettori di NASpI e lavoratori con redditi tra 8.500 e 15.000 euro.

Infine, la Carta Dedicata a Te, riservata a nuclei con ISEE fino a 15.000 euro, sarà ricaricata con 500 euro a fine settembre. Si chiude così un calendario di pagamenti intenso e diversificato, pensato per garantire sostegno economico a diverse categorie di beneficiari.