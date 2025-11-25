Negli ultimi anni gli smartwatch hanno smesso di essere un semplice vezzo tecnologico per diventare strumenti sempre più centrali nella vita quotidiana. Il progresso ha compresso al polso funzioni che fino a poco tempo fa sembravano materia da film di fantascienza.

Con un rapido sguardo, infatti, si possono tenere sotto controllo il battito cardiaco, il numero di passi, le calorie bruciate e altri parametri legati al benessere personale.

Una piccola centrale di monitoraggio continuo che accompagna le giornate, dal lavoro al tempo libero, dallo sport al riposo. A frenare l’acquisto, però, resta spesso un ostacolo evidente, rappresentato dai prezzi non sempre alla portata di tutti.

Eppure oggi questa barriera inizia a incrinarsi, grazie a proposte che riescono a coniugare funzionalità essenziali e costi sorprendentemente contenuti. È il caso di un recente modello proposto da Esselunga, disponibile a meno di 13 euro, che promette di rendere la tecnologia indossabile accessibile a chiunque.

Esselunga propone lo smartwatch che desideravi a un prezzo imbattibile: ecco il modello che spopola a meno di 13 euro

In un momento storico in cui la tecnologia indossabile ha smesso di essere un lusso per diventare un’estensione delle abitudini quotidiane, il mercato dei fitness tracker si apre sempre di più a soluzioni accessibili senza rinunciare alla sostanza.

Tra queste si fa notare il Go Life, un dispositivo pensato per chi vuole tenere sotto controllo il proprio benessere senza affrontare spese impegnative. Con un prezzo di 12,99 euro, questo modello riesce a concentrare in un formato compatto funzionalità che fino a pochi anni fa erano appannaggio esclusivo di prodotti ben più costosi.

Il Go Life accompagna l’utente durante l’intera giornata, monitorando i principali parametri legati all’attività fisica e allo stato di salute. Conta i passi, registra la frequenza cardiaca, stima le calorie consumate, calcola la distanza percorsa e analizza qualità e durata del sonno, offrendo un quadro completo dell’andamento giornaliero e notturno. Il tutto viene gestito attraverso l’app gratuita Go Lite, disponibile per chi desidera consultare in modo più dettagliato i dati raccolti e seguirne l’evoluzione nel tempo.

Sul piano pratico, il dispositivo si dimostra adatto anche alla vita di tutti i giorni. La certificazione IP67 garantisce resistenza agli spruzzi e alle brevi immersioni fino a un metro, permettendo di non separarsene durante la pioggia o mentre si lavano le mani.

Il display LCD a colori rende immediata la lettura delle informazioni, mentre le notifiche di messaggi e chiamate in arrivo aggiungono un ulteriore livello di comodità per chi vuole restare connesso senza dover controllare continuamente lo smartphone.

In definitiva, il Go Life si presenta come una porta d’ingresso semplice ma concreta nel mondo del fitness tracking, dimostrando che la tecnologia utile può essere anche alla portata di tutti.