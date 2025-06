L’estate è il momento più propizio per viaggiare, fare nuovi incontri, visitare città, o semplicemente rilassarsi, staccando dalla solita routine. Complici le temperature miti e il bel tempo, ci si organizza, in genere in compagnia, e si parte alla volta di una meravigliosa destinazione, tutta da esplorare.

Come sappiamo, però, quando si è in viaggio è necessario portare con sé dei soldi, e oltre a quelli, ci sono i costi di organizzazione che sono piuttosto onerosi, in base alla meta per cui si opta. Uno dei costi più elevati è quello per il volo aereo.

Ecco perché sono in tanti a cercare soluzioni per risparmiare, e in questo contesto è fondamentale il momento della prenotazione di un volo. I prezzi variano di continuo, e di solito i posti che costano meno, vanno via in poco tempo.

Di solito, i mesi in cui i voli costano maggiormente sono luglio e agosto, perché alta stagione, e il mese di dicembre, per le feste natalizie.

Tuttavia, una cosa a cui bisogna fare attenzione, quando si prenota un volo, sono gli orari. Se si prenota in queste fasce orarie, infatti, si può risparmiare. Segnatevi, dunque, questi dati.

Voli, ecco la fascia oraria in cui prenotare per risparmiare

Se stai già sognando di essere in aeroporto con la valigia in mano, pronto/a a partire, sappi che, se vuoi risparmiare, conta anche l’orario in cui prenoti.

Ci sono stati tutta una serie di studi che hanno fatto emergere come vi siano fasce orarie in cui è meglio prenotare. Da quanto riporta Skyscanner, se si prenota un volo tra le 5 e le 8 del mattino, potrebbero esserci tariffe a un prezzo più conveniente.

Diverse compagnie, infatti, scelgono di aggiornare i costi in fascia notturna, con offerte più vantaggiose entro l’alba. Per cui, se si prenota nei suddetti orari, è più facile trovare prezzi interessanti, prima che la crescente domanda, faccia alzare il costo.

Uno studio di Hooper, invece, ha portato alla luce come alcune compagnie, abbassino i prezzi nella tarda notte, per fare in modo di riempire gli ultimi posti vacanti.

Si tratta di piccoli accorgimenti che si possono prendere, e che aiutano a risparmiare sui costi del viaggio, che vedono aggiungersi, oltre a quelli per i voli, anche quelli per alloggio, cibo, eventuali visite a luoghi di interesse, e spese per qualunque emergenza. Con questi trucchi, in sostanza, si potrà risparmiare sul viaggio.