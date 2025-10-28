Quando si sceglie l’aereo come mezzo di trasporto, si è certi di una cosa: oltre a essere il mezzo più sicuro, perché più controllato ed efficiente, è il più veloce e si guadagna tantissimo tempo, prendendolo, soprattutto per un viaggio al di là dei confini europei.

Inoltre, la vista, per chi è seduto vicino ai finestrini, è mozzafiato. Tuttavia, a volte può capitare che l’aereo faccia ritardo e questo può creare parecchi problemi, soprattutto se si ha un appuntamento di lavoro, a cui non si può mancare.

I ritardi possono avvenire e possono superare anche le tre ore. Naturalmente tutto dipende dal problema che ha portato a partire più tardi, e da questo dipende anche il rimborso.

Il Parlamento Ue ha di recente apportato una serie modifiche alle regole che cambieranno il modo in cui si viaggerà con questo mezzo potente. Si tratta di regole utili per tutelare i passeggeri.

Ritardo nei voli, rimborsi più elevati e più rapidi, anche in caso di cancellazione

Nel caso in cui un aereo arrivi con oltre 3 ore di ritardo, il passeggero può essere rimborsato, e gli importi sono, con le nuove regole, più elevati.

Nello specifico, per ritardo o cancellazione su voli brevi (max 1500 km), il rimborso spettante sarà di 300 euro. E ancora, per voli medi (1.500 e 3.500 km), sarà di 400 euro, mentre per voli lunghi, che superano i 3500 km, sarà di euro 600.

Nel caso in cui non sia possibile imbarcarsi a causa di un overbooking, è necessario essere rimborsati immediatamente. Ci sarà, peraltro, un anno di tempo per chiedere il rimborso, tramite un modulo che la compagnia dovrà mandare entro 48 ore. Se la compagnia non riuscirà a trovare nessuna alternativa entro 3 ore, sarà possibile organizzarsi da soli, acquistando altro biglietto aereo o rimborso.

Se invece si resta troppo a lungo (più di tre ore) in pista fermi sull’aereo, si può fare richiesta per scendere e farsi rimborsare. Queste nuove regole sono perfette per snellire i vari processi burocratici, ricevere più denaro e soprattutto, avere certezza anche a livello di tempistiche.

Le compagnie non potranno più far pagare piccolo bagaglio a mano, per cui si potranno portare gratis trolley o zainetto. Il check in sarà gratuito sia in aeroporto sia online, e se ci sarà un errore sul nome dovrà essere corretto gratis. In sostanza, con queste nuove norme, cambia davvero tutto e per i passeggeri ci saranno maggiori tutele. Le compagnie non dovranno nessun rimborso in caso di guerre, calamità naturali, condizioni meteorologiche di tipo estremo.