Le castagne sono le regine della cucina durante il mese invernale. Dopo averle raccolte, non c’è niente di più gratificante che cuocerle e gustarle con amici e parenti durante una cena casalinga. Cuocere le castagne a casa, tuttavia, richiede tempo e pazienza. Oltre alle classiche castagne bollite, sono amatissime le castagne arrostite.

Tuttavia, se pensate che l’unico cottura sia quella in forno o la classica cottura sulla brace resterete senza parole nello scoprire che le castagne possono essere cotte, in pochissimi minuti, anche nella friggitrice ad aria.

La friggitrice ad aria ha ormai conquistato la maggior parte delle cucine e viene utilizzata per cuocere cibi croccanti in poco tempo e senza l’utilizzo di olio. Anche le castagne, così, possono essere tranquillamente cotte nella friggitrice ad aria e il risultato è sorprendente.

Come cuore le castagne nella friggitrice ad aria in pochi minuti

Se avete delle castagne in casa e una friggitrice ad aria, non perdete tempo e provate a cuocerle subito lasciandovi trasportare non solo dal profumo, ma anche dalla morbidezza delle castagne cotte in questo modo. Gli ingredienti sono:

500 g di castagne fresche

Un bol d’acqua fredda

Una presa di sale (opzionale)

Per preparare le castagne nella friggitrice ad aria, incidete le castagne con un taglio a croce sulla parte bombata in modo che non scoppi durante la cottura. Inoltre, il taglio serve anche a rendere più facile la rimozione della buccia.

Successivamente, immergete le castagne nell’acqua fredda per trenta minuti. Trascorso il tempo necessario, scolatele bene e ponetele in un singolo strato nel cestello della friggitrice ad aria. Le castagne devono essere cotte ad una temperatura di 200°C per 15 minuti.

A metà cottura, muovete il cestello per fare in modo che la cottura della casta sia uniforme. Trascorsi i quindici minuti, le castagne sono pronte per essere gustate. La cottura nella friggitrice ad aria è estremamente delicata e permette di avere delle castagne cotte alla perfezione ma anche morbide all’interno.

La castagne così cotte possono essere mangiate al naturale, utilizzate nella preparazione di piatti tipicamente autunnali oppure impreziosire un’insalata con spinaci e noci. Le castagne, dunque, si prestano a diverse preparazioni e sono amatissime sia da adulti che dai bambini. Con la friggitrice ad aria, poi, cuocerle è facilissimo e semplice e rappresenta un’ottima alternativa al forno.

In ogni caso, con qualunque tipo di cottura, in autunno, è difficile rinunciare alle castagne che rendono anche le prime giornate di gelo più dolci.