Fra gli alimenti più apprezzati in assoluto, specialmente quando ci avviciniamo alle festività natalizie, c’è sicuramente la frutta secca. All’interno di questo articolo parleremo delle noci in particolari, prodotti alimentari molto apprezzati da coloro che li consumano.

E che, fra le altre cose, hanno caratteristiche che le rendono anche particolarmente salutari. Attenzione, però, perché non sempre agire in questo modo fa bene al corpo di chi ne fa uso tutti i giorni.

Nelle prossime righe, quindi, cercheremo di capire quali sono i punti di forza del mangiare noci, ma anche quelli più critici e che per questo non sono meno importanti e rilevanti da considerare dal punto di vista dell’alimentazione e della salute di coloro che portano avanti certe abitudini a tavola.

Mangiare noci ogni giorno, punti di forza e criticità: cosa c’è da sapere

Le noci sono prodotti alimentari molto salutari, questo perché sono ricche di grassi insaturi, e possono contribuire a ridurre il colesterolo LDL, quello cattivo, migliorando la salute cardiovascolare. Offrono anche un importante contributo alla salute cerebrale, grazie agli acidi grassi omega-3 presenti nelle stesse noci. Consumarle regolarmente migliora le capacità cognitive di ciascuno, ma previene anche alcune malattie neurodegenerative. Contenendo elevate quantità di fibre, favoriscono il corretto funzionamento dell’apparato digerente, ma anche di antiossidanti che contrastono lo stress ossidativo.

Anche per chi cerca di perdere peso, le noci possono essere autentiche alleate. Pur offrendo numerosi aspetti positivi che si traducono in benefici per il corpo e per la mente, ciò non significa assolutamente che non abbiano anche delle criticità da considerare assolutamente. Mangiare noci in eccesso, in effetti, può trascinare una persona ad aumentare drasticamente le calorie totali, e conseguemente c’è il rischio che il peso aumenti. Ma non solo. Essendo fra gli alimenti che più spesso causano allergie, per coloro che ne soffrono è bene evitare di consumarle. Possono causare anche problemi intestinali, perché mangiandone troppe rischiamo di soffrire di gonfiore, crampi e più in generale di disturbi gastrointestinali.

Con questo non stiamo cercando di dirvi che dovete evitare di mangiare noci. Sono prodotti alimentari gustosi, perfetti da mangiare in compagnia e come ingredienti anche per una buona pasta o dei dolci. Tuttavia, non bisogna mai esagerare. Tanti esperti ritengono che una porzione adeguata al fabbisogno giornaliero è di circa trenta grammi al giorno. Se non siete allergici, abituandovi a fare in questo modo sfrutterete i punti di forza delle noci senza bisogno di preoccuparvi degli svantaggi che purtroppo caratterizza anche questa tipologia di frutta secca tanto apprezzata e ricercata nel mondo.