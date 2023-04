Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: innovazione nella restaurazione

Ritorna per Nintendo Switch Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Già solo questa è una bella notizia.

L’adorabile estetica di Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp

Il ritorno nell’ecosistema della grande N di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp non può che essere una bella notizia. La “restaurazione”, infatti, dei primi due capitoli originari della serie per Nintendo Switch darà modo a tutta una generazione, se non proprio a più generazioni, di entrare in contatto con uno dei titoli, anzi con una delle serie di titoli tattici più raffinati e, meglio non negarlo, più impegnativi di tutti i tempi. Lo strategico a turni, originariamente pubblicato per Game Boy Advance ha conquistato un numero importante di videogiocatrici e videogiocatori di tutto il mondo, grazie al mix, unico nel suo genere, di simulazione “vera” e attitudine “arcade” tipica della serie.

Questa nuova versione, accolta con grandissimo affetto da parte dei fan della prima ora (e la cui data di uscita è stata rinviata a causa, ahinoi, dello scoppio della Guerra d’Ucraina lo scorso anno) ha suscitano ottime reazioni da parte della critica, che ne ne ha lodato il suo valore di “salvaguardia e tramandamento” del software originario. Si può infatti leggere sul sito ufficiale di Nintendo: ” Questi due classici per Game Boy Advance sono stati totalmente rivisti e adesso, oltre alle funzionalità degli originali, ti offrono la novità delle sfide online con i tuoi amici! Partecipa a missioni strategiche a turni manovrando truppe di terra, mare e aria. Sconfiggi gli squadroni nemici, conquista basi e combatti per riportare la pace!”.

Sempre occhi alla strategia in Advance Wars: 1+2 Re-Boot Camp

A fianco di queste lodi sperticate, sono state mosse alcune critiche a questo reboot, soprattutto legate a una più o meno malcelata “poca aderenza” al titolo originario. Leggendo con attenzione i forum e i gruppi degli appassionati questi problemi sono, veramente, di poco conto. Se si osserva in modo imparziale quest’operazione non può, almeno a mio avviso, avere una votazione inferiore all’8.8. In attesa, ovviamente, di un nuovo capitolo della serie nuovo di pacca!