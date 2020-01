Questo cuore non appartiene ad un essere umano

Questo cuore è una replica animata di un cuore vero ed è fatto così bene che potrebbe ingannare anche un chirurgo.

E’ stato realizzato da Will Cogley, un ragazzo inglese che specializzatosi nella produzione di oggetti animati, perfetti per l’uso cinematografico, gli effetti speciali e i colpi di scena. Questo cuore è un mix impressionante di creatività e tecnologia e online Will spiega passo passo come realizzare i suoi progetti, condividendo file e istruzioni con un approccio completamente open source. Spiega i problemi tecnologici che deve affrontare e racconta i passi per superarli.

Il cuore è fatto con dei servo motori, il movimento è controllato da un Arduino e con la stampante 3D sono state costruite le parti che danno rigidità all’organo.

Youtube - Il cuore finto, dentro. Frame dal video di Will Cogley

Infine il modello è stato ricoperto con un rivestimento in silicone. No, certo. Non è facile. Probabilmente non potete farvelo in casa, ma è impressionante e curioso guardare il video per vedere come sia possibile costruire delle repliche così perfette e smascherare un po’ gli effetti speciali dei film.

Se volete supportare Will Cogley nella sua produzione di animatronic potete trovarlo su Patreon.