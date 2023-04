Il nuovo Zelda e il nuovo Final Fantasy: il gran ballo del gaming

Che giornata per il gaming! Prima l’evento Nintendo con protagonista il nuovo Zelda e poi lo State of Play con il nuovo Final Fantasy al centro del villaggio.

Il final trailer del nuovo Zelda Tears of the Kingdom e il nuovo sguardo, approfondito, sul nuovo Final Fantasy XVI durante lo State of Play sono stati, com’è giusto che sia, gli eventi catalizzatori di una giornata che per chi è appassionato di gaming è, senza ombra di dubbio, già entrata nella storia. Da una parte l’iconica ep di casa Nintendo, dall’altra l’epica saga di Square: non tanto un “derby” quanto un “doppio gusto” per un due lunghi sguardi su due titoli che, lo si può dire fin d’ora, “battaglieranno” fino alla fine per il titolo di Game of the Year 2023.

Il trailer di Zelda ha mostrato, ancora una volta, un comparto dedicato al gamplay totalmente libero e innovativo, mettendo in risalto soprattutto la capacità di Link di costruire e assemblare non solo armi e mezzi di locomozione, anche molto complessi ma pure delle specie di golem che andranno ad aiutare il nostro eroe nel tempo sei suoi vari scontri per la terra di Hyrule. Inoltre è stato svelato anche la logica presenza di Ganondorf, ritratto in una key-art che riflette tutta la sua maligna possanza.

Stesse e al contempo differenti vibrazioni per lo State of Play, molto approfondito (pure troppo!) su Final Fantasy XVI. La creatura di Yoshida ha dato bella mostra di sé, ponendo l’accento sul combattimento stylish-action iper raffinato e spettacolare, con anche parti dedicate alla costruzione ruolistica del proprio pg di una certa qual profondità. Quello che però ha lasciato, veramente, a bocca aperta sono stati gli scontri tra eikon e eikon: le colossali e mitologiche creature promettono momenti di gaming incredibili (e sempre nuove, anche dal punto di vista del genere videoludico di appartenenza). L’appuntamento è, ancora una volta, fissato al prossimo 12 maggio, giorno dell’uscita di Zelda Tears of the Kingdom e 22 giugno, quando invece sarà la volta di Final Fantasy XVI.