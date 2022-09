Kratos domina lo State of Play

Kratos è tornato a mostrarsi in un lungo trailer dedicato a God of War Ragnarök.

Sì, Kratos vs Thor

Kratos non è mai stato tanto scatenato. Proprio questo è quello che le videogiocatrici e videogiocatori di tutto il mondo debbono aver pensato dopo aver seguito lo State of Play di ieri notte. Un appuntamento, quello con la conferenza digitale di PlayStation, sicuramente ricco di annunci e titoli molto interessanti mostrati ma che, com’è ovvio che sia, è stato (quasi) del tutto dominato dal tonante nuovo trailer con Kratos protagonista.

In attesa di provare, dal prossimo 9 novembre, God of War Ragnarök, il trailer ha davvero mostrato numerosi elementi, anche di gameplay, da sottolineare. Innanzi tutto il dio della guerra pare essere molto più mobile rispetto al precedente capitolo, con la possibilità di sfruttare le lame del caos a mo’ di rampino per raggiungere con celerità i nemici. Poi Atreus, suo figlio, sarà ancora più centrale nell’economia del combattimento, senza dimenticare il peso specifico che avrà, e ha già avuto, nella trama principale. Si sono visti anche altri personaggi che saranno baricentrici nel racconto, come il dio Týr, liberato dallo stesso Kratos, il misterioso individuo che bussa alla porta di Kratos e Atreus, e che probabilmente sarà Odino e, infine, proprio negli instanti finali del trailer, ecco che ti spunta perfino fuori Thor.

Kratos bro

E questo è stato un apice assoluto del trailer. Perché, al netto delle numerose creature mostrate, per altro caratterizzate da un design semplicemente da urlo (che mischia la possanza cara alla serie classica con l’eleganza del reboot di Santa Monica), è chiaro che vedere un 1v1 tra Kratos e Thor è un po’ la concretizzazione di ogni sogno, più o meno proibito, dei milioni di fan sparsi per il mondo. Anche la regia mi è parsa di prima qualità oltre che va ricordato come, una volta di più, le animazioni facciali sono letteralmente eccezionali. Il 9 novembre, in fondo, non è così lontano per incrociare le nostre armi con il dio del tuono no?