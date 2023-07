Mr Run and Jump: tradizione e divertimento

Atari con Mr Run and Jump recupera la grande tradizione dei platform

Lo stile di Mr. Run and Jump

Per parlare di Mr Run and Jump si può utilizzare la comprovata formula di “innovazione nella tradizione”. Già perché dopo aver provato il titolo su Sony PlayStation 5 posso dirvi che il platform di Atari funziona in particolar modo nella sua dimensione di recupero dell’epoca d’oro dei titoli del genere. Il titolo, disponibile su ogni piattaforma, è molto bello visivamente e offre al giocatore numerosi livelli stimolanti e anche abbastanza probanti proprio dal punto delle skill.

Mr. Run and Jump ti coinvolge al massimo con un design dei livelli preciso, un gameplay scorrevole e sfide straordinarie. I comandi fluidi incoraggiano i giocatori a correre, saltare, scattare, fare doppi salti e rotolare per superare i livelli in grande stile: il sogno di qualsiasi amante della velocità. Ma servono anche astuzia e destrezza per raggiungere gli oggetti in punti difficili. Le opzioni di assistenza dinamica permettono di impostare il grado di difficoltà desiderato. A prescindere dallo stile di gioco, Mr. Run and Jump offre un’esperienza coinvolgente ai giocatori di qualsiasi livello e attitudine.

La formula, quindi, funziona seppur nella totale aderenza alle caratteristiche del genere. Se, infatti, dovessi muovere una critica al titolo in questione è non offre nulla di veramente proprio se non l’estetica, fatta come se fossimo davanti a un’installazione di Marco Lodola: personalmente ho adorato lo stile, veramente ben tratteggiato del titolo, che soprattutto su uno schermo di un certo livello, letteralmente, risplende di luce propria. Tutto considerato perciò, grazie soprattutto a questo scarto estetico, il 6.9 è assicurato dal mio punto di vista.