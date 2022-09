Ps VR2 e una nuova sensazione della realtà

Ps VR2 si presenta ufficialmente sul PlayStation Blog. Ed è subito hype.

Ps Vr 2: grandissime aspettative

Grandissime aspettative per Ps Vr2. Non saprei descrivere in altri termini quanto è stato mostrato sul blog ufficiale di PlayStation. Il nuovo dispositivo di Sony PlayStation infatti pare davvero promettere “una nuova sensazione della realtà” come recita il claim pubblicitario.

Colpisce le potenzialità messe in campo dal colosso giapponese della tecnologia. Sul blog infatti si può leggere: “Esplora ambienti mozzafiato e dettagliatissimi in realtà virtuale, con grafica 4K High Dynamic Range fino a 120 fps1 e due schermi OLED 2000 x 2040 che garantiscono una risoluzione di quattro volte migliore rispetto al visore PlayStation®VR originale“. Si sta perciò parlando di una qualità veramente eccezionale per un dispositivo che, a quanto sembra, è destinato comunque per una larga fetta di pubblico. Ps VR2, che ricordiamo sarà compatibile esclusivamente con PlayStation 5, avrà altre frecce al suo arco: “Ps VR2 traccia i tuoi movimenti e i controller tramite quattro telecamere incorporate nel visore, permettendoti di giocare in completa libertà. I tuoi movimenti e la direzione del tuo sguardo sono riprodotti nel gioco senza il bisogno di una telecamera esterna“.

Ps VR2 e Aloy?!

Non è un caso che tra i primi titoli annunciato per Ps VR2 sia Horizon – Call of the Mountain, che sarà un’avventura legata al mondo (e all’immaginario) dell’avventura con protagonista Aloy (qui la mia recensione del secondo capitolo). Spulciando le informazioni fornite sul blog si possono poi scoprire decisive informazioni in merito ai miglioramenti in fatto di “assemblaggio del set”: “Visita subito nuovi mondi virtuali grazie alla semplice connessione con cavo singolo alla porta USB frontale della console PlayStation 5. È facilissimo iniziare a giocare con PlayStation VR2: basta collegarlo e giocare“. Un qualcosa che è stato chiesto da praticamente ogni singolo possessore del precedente PlayStation VR.

Quando arriva Ps VR2?

Tante cose belle, insomma, per Ps VR2 e adesso non ci resta che scoprire la data di rilascio di tutto questo e, ovviamente, anche del relativo costo. Sul web si stanno ricorrendo, ormai da tempo, ipotesi su una possibile fascia di prezzo ma ancora nulla di ufficiale è trapelato. Sia come sia, e le prove al Tokyo Games Show di quest’anno lo hanno confermato, pare che la realtà virtuale targata Sony stia per fare un balzo in avanti di anni.