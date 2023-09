Star Wars Jedi: Survivor, un nuovo inizio

Dopo l’ultima patch, Star Wars Jedi: Survivor è più bello che mai.

Un grande sequel Star Wars Jedi: Survivor

Per parlarvi di Star Wars Jedi: Survivor ho optato per un modo un po’ sui generis. Infatti conscio di un titolo sicuramente molto ambizioso e interessante (dopo aver apprezzato grandemente Fallen Order, il capitolo precedente), ho atteso un po’ prima di recensirloel e il motivo è presto detto: volevo attenderne una sua versione “definitiva”. Infatti la patch 7, arrivata da qualche giorno, ha portato il videogioco di EA alla “sua massima potenza”.

Rimanendo assolutamente inalterato l’impianto globale, che va in pratica a migliorare ogni singolo aspetto del primo capitolo, la patch numero 7 ha reso Survivor uno dei titoli di maggiore impatto del 2023, con una bellezza “diffusa” evidente ad ogni passo e con una fluidità del sistema di combattimento, che potremmo definire una specie di Sekiro “light” che offre al videogiocatore di turno un godimento assicurato.

Ho provato il titolo, dopo il nuovo aggiornamento, su Xbox Series X e la stabilità e l’impatto grafico è stato manifesto: per tali ragioni, nella pur “classicità” di un videogioco che non vuole innovare e, soprattutto, rivoluzionare la sua formula, ma semmai consolidarla, Star Wars Jedi: Survivor non può a mio avviso avere una votazione inferiore all’8.5, con un decimale in più per l’impegno profuso a non abbandarlo ma a aggiornarlo. Ecco perciò che, naturalmente oltre a consigliarvelo (specialmente se amate il mondo espanso di Star Wars) questo è un videogioco da 8.6 per me.