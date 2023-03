The Legend of Heroes: Trails to Azure è un jrpg fenomenale

Nonostante se ne parli troppo poco, The Legend of Heroes: Trails to Azure è un gioco di ruolo veramente buonissimo.

The Legend of Heroes: Trails to Azure, un videogioco magnifico

Quando ho provato per la prima volta su Nintendo Switch Trails to Azure mi sono davvero stupito di come, purtroppo, sia la stampa specializzata, sia i siti o i forum abbiano completamente dimenticato, diciamo così, di parlarne. Già perché il titolo in questione di Nihon Falcom è quello che si potrebbe, benissimo, definire come una piccola perla del genere. Non solo siamo di fronte a un videogioco che fa tutto quello che “viene chiamato a fare”, ovvero donarci una storia profonda e avvincente, con ost orchestrate alla grande e personaggi iconici, ma riesce nell’impresa, non facile, di mostrarci un combat-system che seppur nella sua, assoluta, classicità diverte e non annoia mai.

Un jrpg che più jrpg non si potrebbe, per capirci, è questo videogioco, che si inserisce non solo nella tradizione dei “Trails” ma anche del genere intero. La cosa tuttavia che mi ha mosso più di un sorriso è di essermi accorto, nei giorni immediatamente successivi all’uscita, è di come testate e utenti si “siano accorti” del videogioco, tributandogli il giusto onore anche su Metascore. Nonostante non apprezzi particolarmente il suddetto sito, troppe volte oggetto di campagne mediatiche di dubbio gusto e motivazione, è cosa buona e giusta citarlo, questa volta, per significare l’importanza di questo jrpg.

Esteticamente brillante, The Legend of Heroes: Trails to Azure

L’inserimento di nuovi membri del party, una regolazione verso il meglio del ritmo della narrazione e del gioco, oltre che una storia drammatica al punto giusto con un combat-system sempre stimolante, rendono questo jrpg uno dei migliori dell’anno e un titolo che, se amate il genere, è un must-to-have assoluto nella vostra collezione. Da appassionato, di lungo corso, del genere non posso che dare meno di 8.5 a questo titolo, in special modo nella versione per Nintendo Switch.