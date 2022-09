The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in arrivo il prossimo 12 maggio

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato annunciato durante un Nintendo Direct scoppiettante.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato annunciato in uscita per Nintendo Switch il prossimo 12 maggio 2023. L’attesa seguito di Breath of the Wild è così realtà.

Tantissime le novità in questo direct, con Harvestella che è tornato a mostrarsi, è stato annunciato un nuovo capitolo di Fire Emblem e un Octopath Travveler II (in arrivo a gennaio e febbraio) ma, come è ovvio che sia, l’attenzione è rivolta per il seguito di BotW. Il trailer di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è stato certamente breve e limitato, ci mancherebbe, ma si è intravisto qualche scampolo di gameplay, interessante per altro ma, come è ovvio che sia, la notizia non è solo che esce ma che esca il prossimo maggio. Un’attesa, perciò, tutto sommato modesta per gli appassionati della serie di The Legend of Zelda.

Era in fondo dall’E3 del 2021 che non si avevano notizie di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, non si conosceva neppure il titolo. Adesso non solo ne abbiamo contezza ma sappiamo anche quando potremo metterci le mani. L’attesa è finalmente finita o, meglio, presenta, finalmente, una data di scadenza. Adesso siamo naturalmente curiosi e in hype totale soprattutto per le nuove dinamiche di gioco che si sono intravviste in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom . Link è tornato.