Ubisoft Forward: un passo nel futuro (e nel passato)

Ubisoft ha presentato tutti i prossimi titoli di peso. Qualche sorpresa e molte conferme.

Ubisoft punterà molto su Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft può essere accusata di tutto ma, anche e soprattutto per logiche di tipo commerciale e finanziario (ma anche di tutela e salvaguardia delle proprie ip originali), difficilmente abbandona un progetto, specie negli ultimi anni. Ciò, con qualche, decisiva novità (leak permettendo) è quanto emerso dall’Ubisoft Forward, ovvero dall’appuntamento dedicato proprio all’universo gaming di Ubisoft.

Qui la lista, in breve, di tutti gli annunci:

Anno 1800

Assassin’s Creed Mirage + Showcase

Brawlhalla

For Honor

Just Dance 2023

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Mythic Quest

Netflix Partnership

Rainbow Six Mobile

Riders Republic

Rocksmith+

Skull and Bones

The Crew 2

The Division 2

The Division Heartland

The Division Resurgence

Trackmania

Ubisoft+

Ovviamente, come in fondo era scontato e in una certa misura, la parte del leone l’ha fatta la serie di Assassin’s Creed: ben quattro, infatti, sono stati gli annunci a proposito della saga degli assassini.

Come trapelato nel web Ubisoft ha presentato il primo trailer di Assassin’s Creed Mirage, ovvero la “origin story” di Basim, uno dei personaggi più importanti e baricentrici nel mondo di Assassin’s Creed: Valhalla. Oltre al, come da tradizione, teaser trailer “spaccamascella”, caratterizzato da una regia e da un’estetica semplicemente da urlo, l’annuncio è stato interessante per molteplici ragioni. Innanzi tutto è stato dichiarato la divisione dei titoli dedicati a AC in due filoni principali, con poi una “sottocategoria” che li tiene uniti. Nel 2022 verrà rilasciato il capitolo finale di Assassin’s Creed: Valhalla (confermando, una volta di più, la cura e l’attenzione in questa ep da parte della multinazionale francese) e poi, dal 2023 in avanti, una sequenza di giochi divisi, sostanzialmente, in principali e secondari, dove i primi sono di tipo open-world, quindi con caratteristiche simili a Origins, Odyssey e Valhalla (struttura open-world, livelli, sistema ruolistico spinto etc) mentre i secondi, con in testa il già citato Mirage, invece saranno avventure più “classiche”, in stile vecchi AC per intenderci, con una grande città open-map da esplorare e missioni “staccate”.

Certamente, oltre ad aver accolto con favore e curiosità il capitolo dedicato a Basim, le appassionate e i fan sui social, nei forum e su Reddit hanno quasi saltato sulla sedia quando è stato annunciato da Ubisoft un capitolo ambientato nel Giappone feudale, presentato con il nome in codice di “Red”. Si è visto poco, come è naturale che sia, ma ovviamente la curiosità è alle stelle. Molto particolare anche il tema dedicato “all’universo connesso”, denominato con il titolo di “Infinity” che metterà in relazione lo steso Red con il misterioso AC Codename Hexe di cui, anche qui, si è visto solamente un teaser trailer. Sicuramente occorrerà prestare massima attenzione nella gestione di questo marchio che, per forza di cose, è diventato ancora più centrale nell’economia di sistema dell’azienda francese: non sono tra chi ha gridato al sacrilegio per la svolta open-world ma, senza ombra di dubbio, attendo un “cambio di passo” per quanto concerne il bilanciamento tra missioni principali e missioni secondarie, sempre troppo di “contorno” e per allungare il brodo di un’avventura già per sua stessa costituzione titanica.

Tuttavia, oltre alle altre ep di “casa”, questo appuntamento ha sancito l’assoluta bellezza, nonché la mia più viva aspettativa, per Mario + Rabbids Sparks of Hope. L’anteprima mostrata è stata semplicemente meravigliosa, certificando come il lavoro della nostrana Ubisoft Milan sia di pura eccellenza. Insomma nell’attesa della Baghdad degli Assassini o del Giappone rosso sangue, tuffarci nell’universo colorato di Mario + Rabbids potrebbe essere la soluzione ideale a partire dal prossimo 20 ottobre.