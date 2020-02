5 antistress che proprio non ti aspetti

Inutile girarci intorno, a volte la vita è dura e ti mena con gran serenità: il lavoro che non gira per il verso giusto, la scuola che non ti dà tregua, gli affetti che si trasformano in mostri senza cuore e tutte le altre cose che possono girare male all’interno di una normale giornata. Come fare per abbattere i livelli di stress e tornare ad essere il giaguaro di una volta?

Ci sono un sacco di possibilità, dal fare una bella corsetta (ma fuori piove), al dimenticare tutto e abbandonarsi alla maratona di serie tv mangiando dolciumi sdraiato sul divano, ma a lungo andare è una pratica che porta alla morte. Niente paura amico/a, ti proponiamo una cinquina di antistress miracolosi, per vivere felice il resto dei tuoi giorni.

L’oggetto strizza brufoli portatile

Questo pratico utensile gommoso contiene dei buchini, strizzando i quali esce fuori il liquido che simula il pus dei brufoli. Ok, potete vomitare, ma quando vi siete ripresi, sappiate che ci sono un sacco di persone che adorano fare questo tipo di attività per calmare i nervi. L’orrido oggetto viene venduto con una ricarica di finto pus per conservarne l’attività a lungo.

Un set di facce umane da torturare

Hai mai desiderato comprimere, strizzare, allargare, devastare facce umane? Bene, in caso positivo fatti vedere da uno psicoterapeuta bravo, ma non limitarti: acquista anche questo set recante quattro facce di forma umana che potrai torturare ogni volta che ti viene voglia di fare del male a qualcuno, così non dovrai recarti coattamente nelle patrie galere.

12 lati di pura gioia ossessivo compulsiva

Bello, ma che cazzo è? – si chiederanno i nostri piccoli lettori. Ebbene, pare sia tutta una serie di giochini del Menga creati appositamente per smetterla di essere stressato e darti alla pazza gioia, mentre tutto il mondo ti giudica per lo scemo che sei.

Un libro di parolacce da colorare

Purtroppo quello con le bestemmie era finito, in ogni caso questo libro è assolutamente indicato per te che non hai voglia di stare a manipolare oggetti, e magari non puoi stare a tirare giù tutti i santi dal paradiso perché in società non sta bene. Puoi metterti in un angolo col tuo libriccino e iniziare a colorare improperi e insulti, finché non ti sei rimesso.

Un bel paio di palle

Non farti trarre in inganno da questo fantastico gadget: è proprio ciò che immagini, un paio di testicoli gommosi a ventosa, da apporre sotto al tavolo per stringerli forte forte quando la vita si fa amara. Ogni parola ulteriore risulterebbe ridondante.

