La tecnologia applicata all’illuminazione, le proposte di Sign Italia nel segno dell’innovazione

E’ il desiderio di innovazione a certificare lo sviluppo di Sign Italia,leader nella produzione di insegne luminose, targhe, lettering, pannelli luminosi e totem multimediali digital signage.

Parliamo di una produzione che dal 2002 ad oggi ha saputo rinnovarsi e offrire la più ampia gamma di prodotti di design nel settore nella produzione e commercializzazione di insegne luminose destinate a realtà aziendali e commerciali, vendita al dettaglio, ma anche al settore della nautica, a grafici, agenzie pubblicitarie e stampatori.

L’alta qualità del prodotto si sposa a scelte che sviluppano soluzioni creative ed uno stile unico.

Sign Italia ha saputo da sempre reinventare il made in Italy, fornendo una nuova interpretazione delle icone classiche a favore della produzione di insegne, lettere e targhe luminose, e del comparto dedicato ai totem multimediali digital signage, il metodo più semplice e veloce per creare e gestire contenuti multimediali a supporto di un’attività.

Il nuovo approccio con le lettere luminose

Fascino ed eleganza senza eguali ma soprattutto versatilità contraddistinguono le lettere luminose di casa Sign Italia, che è possibile scoprire all’indirizzo www.signitalia.it.

Tante le variabili a disposizione della clientela a partire dalla proposta NOLUC, perfetta per garantire una comunicazione visiva di ultima generazione grazie al linebord luminoso, che permette di osservare nel dettaglio la lettera, e alla retro illuminazione.

Struttura unica e componenti di alta qualità per 2,4, la lettera scatolata più sottile, leggera e sostenibile presente sul mercato. A contraddistinguerla sono l’attenzione per il design e la maneggevolezza, che consentono di realizzare composizione di grande impatto sul pubblico. In tema di varianti difficile non considerare LUX, la lettera a luce riflessa frontale, VETRO’ la tipologia di lettera luminosa sul vetro, ed ancora ALU la lettera a luce diretta in alluminio, proposta anche nella variante ALU noir in alluminio con frontale nero luminoso.

Lettere e targhe luminose per distinguersi con classe

Il mondo delle insegne luminose di casa Sign Italia passa attraverso un’ampia selezione con articoli di successo come le insegne traforate con luce guidata, le insegne con plexiglass in rilievo, le insegne sagomate in massello. Il tutto a conferma della costante evoluzione di un universo, come quello delle insegne, che oggi va ben oltre le sole ed uniche soluzioni quadrate e rettangolari, garantendo proposte che spaziano in tema di materiale, forme, colori e dimensioni.

All’avanguardia anche la produzione di targhe luminose dallo spessore ridotto come Cònnite, che ha messo in soffitta i vecchi limiti e ora si presenta come un articolo innovativo grazie allo sviluppo di materiali e nuove tecnologie, all’uso di pigmenti e fosfori fluorescenti e di un sistema a rilievo in grado di rendere la targa davvero unica nel suo genere.

Pannelli luminosi e totem multimediali per una nuova proposta di comunicazione

Per poter comunicare in tempo reale niente di meglio che dotare gli ambienti di uno o più totem multimediali. Sign Italia propone una soluzione in partnership con SAMSUNG grazie ad un articolo progettato per adattarsi perfettamente alle tante e mutevoli esigenze del mercato.

L’utilizzo dei totem multimediali è facile e consente di trasmettere contenuti dinamici di ogni tipo su una singola apparecchiatura oppure, contemporaneamente, su più moduli collegati in rete.

Tante le novità anche in tema di pannelli luminosi laddove si considerano soluzioni per Esterno Backlight. Con PLATE Outdoor possibile ottenere molto di più grazie ad un pannello easy, magnetico, ma soprattutto rivoluzionario perché apre nuove frontiere nel settore della comunicazione.

PLATE Outdoor ha una potenza luminosa tale da poter utilizzare un semplice supporto di carta per creare una promozione degna di nota.