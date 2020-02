Con Bookbound Brigade vi sentirete dentro Pagemaster

Pagemaster – L’avventura meravigliosa non è certamente il film più famoso di Macaulay Culkin, eppure giocando in questi giorni a Bookbound Brigade non abbiamo fatto che pensare a quelle atmosfere. Già perché il titolo sviluppato da Digital Tales e pubblicato da Intragames vede come protagonista assoluta la letteratura o, per meglio dire, l’importanza che i libri hanno nelle nostre vite. Se state pensando a qualcosa di noioso o estremamente dotto vi state sbagliando di dosso: così come Pagemaster, Bookbound Brigade è divertente, colorato e ultrapop. E tutto localizzato in italiano, per altro.

La trama è semplice quanto affascinante. Infatti saremo chiamati a impersonare i membri della cosiddetta Brigata Rilegata nella ardua missione di recuperare il Tomo dei Libri, ovvero un preziosissimo volume che è il collante dell’intero Mondo Letterario. Senza questo potente manufatto libresco infatti ogni singola parola mai scritta svanirà dalla memoria, facendo scomparire anche tutti i nostri personaggi preferiti. Insomma Fantaghirò scansati: il Nulla è tornato e questa volta minaccerà direttamente le nostre fantasie.

Potendo impersonare Nikola Tesla, Robin Hood o la Regina Vittoria ci dovremo muovere in un classico platform 2-d a scorrimento contraddistinto da un livello di sfida e difficoltà non così semplice. Infatti dopo i primi livelli abbastanza elementari, la curva di difficoltà ben presto si impennerà ma per combattere le forze del male avremo numerosi alleati, oltre che poteri pazzeschi.

Potremo infatti padroneggiare la temibile carica di Re Artù con la spada Excalibur e il possente scudo Testudo, oppure scegliere per la fuga alata assieme al buon Dracula in versione pipistrello. Con cinquanta personaggi, continue citazioni alle più importanti opere letterarie di sempre e gustosissimi easter-eggs e collezionabili come la Gioconda, Bookbound Brigade ci ha regalato una sorpresa dopo l’altra. E quando abbiamo dovuto affrontare in un’artigliata e complessa boss-fight Frankenstein non abbiamo non potuto sorridere di gusto.