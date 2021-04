Weekly Shop: 5 articoli per vivere il gaming in totale confort

Il 2020 ha segnato un’impennata nelle vendite dei videogiochi, ed i motivi sono presto detti. Che fosse o meno programmata l’uscita della Playstation 5, la Sony ha sfruttato al meglio le conseguenze della pandemia per il lancio della sua ultima consolle. Se la bella stagione, sicuramente, ci indurrà a passare meno tempo davanti ad uno schermo (difatti le scorse settimane vi avevano consigliato 5 articoli per vivere all’aria aperta e 5 articoli per fare sport individualmente) siamo altrettanti sicuri che, a causa di questo fastidioso coprifuoco, con il calar delle tenebre la vostra anima da gamer prenderà il sopravvento. Ecco quindi 5 articoli per affrontare le vostre sessioni di gaming nel massimo confort.

ANELLO PER GAMER FUMATORI:

No, non ci interessa sapere cosa fumiate. Di una cosa però siamo sicuri, ci sono momenti in cui non si possono interrompere le proprie sessioni per una pausa sigaretta, specialmente quando si gioca on line. Se il vostro avversario è particolarmente tosto, se dovete rimontare una partita a FIFA o siete impegnati in una fin troppo probante campagna di COD, come smorzare la tensione? Ecco a voi la soluzione ad un prezzo irrisorio.

Compra | sul nostro shop

SEDIA DA GAMER:

Passate ore a lavorare davanti ad una scrivania e spendete la sera scomposti sul divano a giocare ai videogiochi? Questo può essere un investimento per i vostri momenti più divertenti, ma anche un grande sollievo per le giornate in smartworking. Lo schienale alto, il poggiatesta ed il poggiapiedi regolabile per le gambe di questa sedia garantiscono una seduta comoda ed ergonomicamente corretta. Se poi i dolori alla cervicale non passano, compratevi un modello da yoga.

Compra | sul nostro shop

COPERTA SPACE INVADERS:

Coperta in pile utilizzabile come copriletto, indispensabile per customizzare la propria postazione e per stare al calduccio. Design classico adatto a tutti i tipi di gamer. Ci sono anche i copricuscini abbinati.

Compra | sul nostro shop

ABAT JOUR PLAYSTATION:

A forma di joystick, con la scritta “Game Over” o i simboli dei tasti della famosa consolle. Che vi piaccia giocare al buio o in una luce soffusa, questi led sono la soluzione ideale per ricreare la giusta atmosfera nella vostra sala da gaming.

Compra | sul nostro shop

BORRACCIA DA GAMER:

Eravamo indecisi tra modelli a tenuta ermetica che potessero scongiurare pericolose perdite sui vostri cavi e addirittura una flebo con cannuccia per bevande, ma non volevamo lobotomizzarvi a questo punto. La nostra intenzione era fornirvi il supporto più sicuro e pratico per garantirvi il boost del vostro energy drink preferito mentre affrontate le interminabili missioni di Final Fantasy. E la borraccia a spruzzo era la soluzione perfetta.

Compra | sul nostro shop