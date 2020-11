Cinque integratori naturali per sopravvivere al freddo

Con l’arrivo del freddo ci si chiede qual è il modo corretto per affrontare l’inverno. In passato vi abbiamo parlato dei pigiami più divertenti, questa volta vi consigliamo gli integratori naturali che vi daranno le energie giuste per sopravvivere all’inverno. Come si possono gestire il calo di energie, naso freddo e il raffreddore? Grazie agli integratori, possibilmente naturali, con i quali è possibile potenziare il sistema immunitario. Questi, abbinati ad un’alimentazione adeguata, oltre ad aiutarvi a combattere l’inverno, vi aiuteranno ad avere un corretto stile di vita. Per aiutarvi nella scelta giusta, abbiamo selezionato cinque integratori che, secondo noi, non possono mancare nella vostra dispensa.

Arkopharma ArkoVital Pure Energy: l’integratore a base di piante

Arkopharma ArkoVital Pure Energy è un integratore naturale al 100%. L’integratore è composto da 30 compresse ed è composto da l’acerola, il basilico sacro, la foglia di curry, il limone e la Guaiava: un bel cocktail di ingredienti naturali che vi aiuteranno a potenziare le difese immunitarie.

Swisse uomo multivitaminico

Swisse Uomo Multivitaminico è un complesso multivitaminico che contiene vitamine, minerali e estratti di erbe naturali. Oltre al sistema immunitario, vengono rinforzati il metabolismo energetico, la funzione muscolare e la funzione cognitiva: elementi necessari che aiutano la nutrizione degli uomini.

Swisse donna complesso multivitaminico

Swisse ha pensato anche alle donne. L’integratore contiene vitamine, minerali e estratti di erbe naturali che aiutano il metabolismo di queste. L’integratore è adatto a tutte poiché è vegetariano ed è senza lattosio.

Polase ricarica inverno: il padre degli integratori

Il Polase è il padre di tutti gli integratori. Oltre ad essere la nostra salvezza durante i mesi più caldi, lo è anche per i mesi più freddi. L’integratore ha un’elevata quantità di vitamine B6 e B12 che aiuteranno a combattere stanchezza fisica e mentale. Con le sue proprietà riesce a dare la carica giusta per recuperare le energie perse.

Multivitaminico e multiminerale: l’integratore di Gloryfeel

Grazie a questa confezione avrete una scorta dalla durata di un anno. All’interno contiene vitamine A, B, C, D3, E, calcio, zinco, e selenio. Adatto a entrambi i sessi, l’integratore contiene tutte le vitamine necessarie e utili per la quotidianità.

