Cosa regalo a Natale? Guida per persone senza idee che non riescono mai a trovare il regalo perfetto e che alla fine si riducono sempre all’ultimo minuto optando per una scatola di cioccolatini o un paio di mutande con la faccia di Babbo Natale (Ammettilo, almeno una volta nella tua vita hai fatto un regalo di questo tipo!).

A che punto sei con i regali di Natale? Non per metterti ansia, ma dicembre è già iniziato e mancano meno di 25 giorni al fatidico giorno.

Lo sappiamo benissimo che questa cosa dei regali è una grande rottura, ma almeno quest’anno devi evitare di ritrovarti il 24 dicembre a correre disperato tra negozi di ogni tipo perché non hai ancora trovato niente.

Riuscire a trovare il regalo perfetto è un talento che solo in pochi hanno, ma non disperarti, puoi sempre migliorare. Intanto le opzioni che hai a disposizione per salvare il Natale di quest’anno sono due:

1- regalare un buono da utilizzare in un negozio/sito online, pratico, veloce, ma poco personale

2- continuare a leggere l’articolo e prendere spunto da uno dei nostri consigli. Potresti riuscire a trovare un’idea in grado di stupire qualcuno

3- no, non regalare niente non è contemplato. Meglio evitare l’imbarazzo e il disagio di ricevere un regalo e dover dire “Io invece non ti ho preso niente”.

5 idee per super regali di Natale

Il regalo perfetto non è quello più costoso, ma quello che riesce a strappare un sorriso, che entrerà nel cuore di chi l’ha ricevuto e che non finirà mai su un sito online dell’usato per essere rivenduto. Sceglilo con cura e tieni sempre in considerazione la persona a cui lo stai regalando

1- Una lettera firmata da Babbo Natale

Il regalo perfetto per un bambino? Una lettera firmata dal vero Babbo Natale!

Nel nord della Finlandia, a Rovaniemi, si trova il Villaggio di Santa Claus. Qui non solo è possibile incontrare Babbo Natale, i suoi elfi e accarezzare le renne, ma si può anche commissionare un messaggio speciale. Il Villaggio di Santa Claus è la sede dell’ufficio postale di Babbo Natale, quindi il messaggio commissionato arriverà direttamente a casa con il timbro ufficiale e il francobollo di Santa Claus.

La lettere può essere richiesta attraverso il sito online

2- Un regalo fatto a mano da te

“Cosa regalo a Natale? Guida per persone senza idee” dovrebbe essere un insieme di consigli utili per ridurre il più possibile gli sbattimenti natalizi, non aumentarli, ma dovete ammettere che i regali fatti a mano sono sempre i più preziosi. Possono anche essere orribili, ma sono la dimostrazione che quella persona ha dedicato del tempo della sua vita per te, ed è questo che li rende estremamente preziosi.

Non per forza devi cimentarti in qualcosa di esoso e super complicato, basta un semplice pensiero.

In alternativa puoi lasciare che sia la persona a costruirsi il suo regalo, regalando un tutorial di domestika oppure un kit di cucito per realizzare un maglione, una coperta, un berretto oppure un ricamo.

3- Adozione di un animale a distanza

Tutti noi abbiamo quell’amico o quell’amica che adora gli animali. Regalarne uno in carne e ossa sarebbe un po’ complicato, molto più semplice è adottarli a distanza.

Esistono diversi siti e associazioni che permettono di farlo:

1- Il wwf, con cui è possibile aiutare una specie a rischio di estinzione

2- Reindeer Journey – adopt a reindeer, dove è possibile adottare a distanza una renna e ricevere aggiornamenti regolari sulle sue attività, tracciate tramite un GPS.

3- Un animale da fattoria come per esempio una mucca. L’adozione permette anche di assaggiare i formaggi prodotti in malga con il suo latte

4- Un viaggio per vedere l’aurora boreale

Poter riuscire a vedere l’aurora boreale è il sogno di tutti e il momento migliore per farlo è proprio nel periodo di Natale. Questo sarà il regalo perfetto e indimenticabile per la tua dolce metà.

Tra i luoghi ideali in cui poter ammirare l’aurora boreale uno è la Finlandia del nord, in particolare Magical Pond, un luogo dove godendosi la natura e la magia della notte artica all’interno di un igloo.

Ogni igloo è realizzato in stile nordico e grazie alla sua forma permette alle persone di osservare il paesaggio anche stando comodamente sdraiati sul letto. Magical Pond si trova nella Lapponia finlandese, a soli 8 km da Ruka, una zona famosa per lo sci e l’escursionismo.

5- Oggetti di artigianato fatti a mano

Quando l’obiettivo principale è fare un regalo originale e particolare, il nostro consiglio è scegliere qualcosa fatto a mano da un artigiano, come gioielli, vestiti o oggetti decorativi per la casa.

Ma dove si trovano i prodotti artigianali di questo tipo?

-Nei mercatini di Natale, dove potrete conoscere tantissimi artigiani locali

-Su Instagram, dove tantissimi artigiani vendono i loro lavori. In questo articolo ne trovate alcuni

-Nelle botteghe della propria città. Bisogna solo avere la pazienza di cercarle!

–Online. Ci sono moltissimi siti che vendono prodotti handmade come per esempio Etsy, Factory Market oppure Myssyfarmi.

Myssyfarmi è un’azienda agricola di design a conduzione familiare della località finlandese di Pöytyä, nota soprattutto per i suoi accessori in lana Finnsheep. Tutti i prodotti sono realizzati con materiali organici di provenienza locale e lavorati a mano con cura artigianale. Sul loro sito potete trovare berretti, baschi, fasce, sciarpe e kit fai da te per lavorare a maglia utilizzando il filato tinto a mano dell’azienda.