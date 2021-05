Idee regalo per tutte le occasioni

Abbiamo deciso di darti una mano e stilare una lista di consigli di regali per lui e per lei, perché il tuo pacchetto, una volta scartato, riesca davvero a stupire!

Trovare il regalo perfetto per ogni occasione non è facile, ma è il sogno di molti, perché consente di usare bene il denaro speso, senza sprecarlo in qualcosa che non verrà mai utilizzato. Spesso conoscere i gusti di chi riceverà il dono non è sufficiente per fare una bella figura, colpire e lasciare il segno… Spesso ci vuole un tocco di fantasia in più.

0,78 €

Filtro per le microplastiche da lavatrice

Certo, questo oggetto non ridurrà direttamente l’uso della plastica ma, posto nella vostra lavatrice, oltre a raccogliere capelli, lanuggine ed eventuali altri resti, filtrerà le microplastiche contenute nella gran parte dei vostri vestiti evitando finiscano in mare. È sufficiente no? CARATTERISTICHE Peso: 38g Materiale: PP di plastica + poliestere Colore: rosa, verde, blu Diametro: 6.5 centimetri Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

22,68 €

Pipa ad acqua

Beh, ne siamo certi, se siete finiti a leggere quest’articolo sicuramente da ragazzini avrete utilizzato le bottigliette a bocca larga di una nota marca di the per costruirvi degli approssimativi bong DIY. Ma ormai avrete passato i trent’anni, anche sballarsi richiede un certo ritegno. CARATTERISTICHE Materiale: plastica Diametro: 15 MM/0.59 Pollici Lunghezza: 210 MM/8.26 Pollici Diametro grinder: 63 MILLIMETRI/2.48 Pollici Peso netto: 171 g/pz Colore: Nero/Blu/Viola/Verde Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

21,32 €

Lavagna tattica basket

Nostalgia del campo da basket? La lavagna tattica ti permetterà di studiare lo schema migliore per le tue partite e ipotizzare la tecnica di gioco che incontrerai in campo con i tuoi avversari. Ricordati, una volta bordo campo, di cancellare il tuo schema: con la pretesa di ammirare la tua whiteboard la squadra rivale conoscerà tutti i tuoi segreti! Ottima anche per gli E-sports. Caratteristiche: Formato: 40 x 24cm Contiene: Basketball Coach lavagna Marker nero Pulisci Lavagna Prodotto spedito dalla Cina. Tempi di consegna: 20/30 gg.

21,92 €

Kit per fumatori casalingo

Sembra nata per contenere un vino d’annata o un cognac pregiato, invece questa raffinatissima cassetta in legno è fornita di tutto gli attrezzi necessari per fumare come più si preferisce. Ed utile anche per mantenere in ordine tutti i proprio accessori con eleganza. CARATTERISTICHE Materiale: legno, ceramica, silicone e vetro Formato della scatola: 50 x 71 x 136 Peso netto: 284 g Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

0,48 €

Anello portasigaretta

No, non ci interessa sapere cosa fumiate. Di una cosa però siamo sicuri, ci sono momenti in cui non si possono interrompere le proprie sessioni per una pausa sigaretta, specialmente quando si gioca on line. Se il vostro avversario è particolarmente tosto, se dovete rimontare una partita a FIFA o siete impegnati in una fin troppo probante campagna di COD, come smorzare la tensione? Ecco a voi la soluzione! CARATTERISTICHE Materiale: silicone Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

8,38 €

Teglia per pizza

Preferite la pizza al trancio, è indispensabile una teglia. Come scegliere le dimensioni? In base all’apertura del vostro forno e alla quantità d’impasto che avete intenzione di realizzare. L’equazione è semplice: ogni centimetro quadro contiene mezzo grammo d’impasto. Infornando direttamente il vostro impasto otterrete un bolloso trancio di pizza romana, lasciandolo lievitare da steso, una soffice fetta di pizza milanese. La teglia con fori con permette il flusso d'aria ideale per la cottura della pizza. CARATTERISTICHE Materiale: acciaio al carbonio Dimensioni: 24.5 centimetri/26 centimetri/28 centimetri/32 centimetri Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

26,46 €

Magic Wand

Uno dei pochi articoli capaci di spodestare il monopolio dei classici vibratori. La funzione vibrante stimolando il clitoride è in grado di far raggiungere livelli di piacere irraggiungibili con la penetrazione. Prodotto con spedizione extra-UE. Tempi di consegna: 30 gg lavorativi.

51,08 €

Barbecue portatile

Ideale per grigliate tra congiunti, dalle 3 - molto affamate - alle 5 persone, puoi usarlo nel tuo terrazzo per cucinare ottime ribs e contorni. Ricordati ti portare con te una chitarra da suonare nell'attesa del tuo pranzo. Dimensioni: 42 x 29 x 37cm Prodotto spedito dalla Cina, Stati Uniti o Repubblica Ceca. Tempi di consegna: 20/30 gg.