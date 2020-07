In ferie o in ufficio, sempre con piatti caldi e bevande fresche

Ehi, ma è arrivata l’estate e non ce ne eravamo accorti?! In realtà, ad essere onesti, a giudicare dal clima di questi ultimi periodi e dalle temperature che possiamo visualizzare sui termometri dei cruscotti delle nostre auto, un po’ si notava. In un anno come questo che stiamo vivendo, che ha avuto un andamento decisamente anomalo per una serie di avvenimenti noti a tutti, ci siamo ritrovati così d’improvviso a dover prima ritornare in ufficio dopo mesi chiusi in casa, con tutte le cautele determinate dal dover mantenere il distanziamento sociale indossando dispositivi di protezione individuale (concetto che fino a poco tempo fa a stento conoscevamo) e poi a dover pianificare le vacanze. Ci sono diverse scuole di pensiero in materia: c’è chi le ha già fatte a luglio e chi preferisce il mese di agosto, sicuramente più affollato e costoso ma, proprio per questo, più ricco di proposte riguardanti l’intrattenimento. Poi ci sono anche quelli che preferiscono i periodi alternativi, perché anche le vacanze fuori stagione hanno il loro fascino. Inoltre, proprio quest’anno, una parte dei turisti magari preferirà aspettare per avere maggiori certezze della reale fine dell’emergenza.

Estate in ufficio o in vacanza, l’importante è mangiare bene

Qualsiasi cosa facciate, che siate costretti a stare al lavoro per tutta l’estate senza neanche un giorno di ferie (che speriamo possiate recuperare presto!) o che invece abbiate già progettato le vacanze, ci sono una serie di utili strumenti per avere le comodità della casa anche fuori casa. Un portapranzo con una borraccia, elementi molto noti a chi pranza in ufficio e non si accontenta di un frugale panino consumato alla scrivania, o anche gli scaldavivande, sia a 220 volt che a 12: nella prima modalità sono utilizzabili con le classiche prese di corrente, perché in ufficio non vorremo di certo mangiare il cibo senza scaldarlo, nella seconda invece è possibile utilizzarli con la presa sita nell’accendisigari dell’auto o di un camper, magari mentre siamo in viaggio per raggiungere la nostra meta turistica. Insomma, essere al lavoro o in vacanza non ci obbliga a doverci arrangiare a tavola, bastano davvero pochi piccoli accorgimenti: clicca qui per scoprirli.