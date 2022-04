Le scatole in abbonamento da provare assolutamente

Sono arrivate in Italia da pochi anni, ma in America sono un enorme successo da tempo. Sono perfette come regalo di Natale e compleanno e se si ha un debole per le sorprese. Sto parlando delle subscription boxes, o anche scatole in abbonamento, una nuova modalità di acquisto che, attraverso il pagamento di un abbonamento, ti permette di ricevere ogni mese una sorpresa: una scatola contenente una selezione accurata di prodotti esclusivi o difficilmente reperibili sul mercato. Un po’ come se fosse sempre Natale o il giorno del tuo compleanno. Se stai pensando di acquistare una, questo articolo è per te. Qui scoprirai quali sono le migliori scatole in abbonamento da provare assolutamente.

Come funzionano le subscription boxes:

Se non hai la più pallida idea di come funziona una scatola in abbonamento, forse è meglio fare un po’ di chiarezza una volta per tutte.

Ogni subscription box ha un tema ben preciso. Ne esistono di tutti i tipi: dal cibo, ai trucchi fino ad arrivare persino ai libri e ovviamente il contenuto delle scatole è in linea con il tema della box.

L’acquisto funziona proprio come un abbonamento che vi consente di ricevere a casa ogni mese (o in alcuni casi ogni 2 mesi) la box. Quando comprate un abbonamento nella maggior parte dei casi potete personalizzarlo scegliendo il numero di mesi in cui volete ricevere una box (un mese per una box di prova, 3 mesi, 6 mesi oppure un anno) oppure dovrete sottoscrivere un abbonamento annuale che pagherete di mese in mese, ma che potrete disdire (oppure persino bloccare per un tot di mesi) ogni volta che vorrete.

Perchè comprare una subscription box

Comprare una scatola in abbonamento è sempre una grande idea, specialmente se legata a un tema che vi appassiona particolarmente. I motivi per cui vale la pena sottoscrivere un abbonamento sono molti e variano in base alla tipologia di box che scegliete, ma si possono riassumere in 3 brevi concetti:

1- La sorpresa: nella maggior parte delle scatole in abbonamento il contenuto delle box è misterioso. Se acquistate una box dedicata alla letteratura sapete che troverete dei libri, ma non saprete quali fino a quando non riceverete la box e potrete finalmente aprirla. Chi non ama poter aprire ogni mese un pacco regalo?

2- Conoscere nuovi prodotti: la “figata” delle subscription boxes è che ti permettono di approfondire una passione che ti sta particolarmente a cuore, come può essere la cucina oppure il mondo del makeup. Potrete così conoscere e provare nuovi prodotti o nuovi brand che difficilmente da soli riuscireste a trovare nei normali negozi.

Questo le rende perfette come super regalo di compleanno, Natale o per qualsiasi altra occasione!

3- Comodità: i contenuti delle box vengono scelti accuratamente dai curatori di ogni singola subscription box. Voi non dovrete fare praticamente nulla, se non scegliere la subscription box che preferite e riceverete poi ogni scatola a casa vostra. Più comodo di così!

In Italia esistono moltissime tipologie di scatole in abbonamento. Se stai pensando di acquistare un abbonamento, di seguito trovi le mie 6 preferite, quelle che secondo me sono assolutamente da provare.

Le 6 scatole in abbonamento da provare assolutamente

1- Micatuca

Per la sezione amanti di cibo e viaggi, non possiamo non parlarvi di Micatuca. Micatuca è la prima box in Italia che ti permette di viaggiare nel mondo alla scoperta del cibo internazionale. Ogni box ti accompagna in un paese diverso, facendoti assaggiare i prodotti più amati dai locals e insegnandoti a cucinare due ricette tipiche del posto. Una porta aperta sulle cucine degli abitanti locali, che aiutano i curatori nella scelta del contenuto.

All’interno di ogni box vengono inseriti sette o otto prodotti tipici e normalmente consumati dagli abitanti autoctoni. Oltre agli alimenti, sono contenute due ricette tipiche, una dolce e una salata, scritte grazie all’aiuto di un local, un’intervista al local, una scheda riportante le spiegazioni di ogni singolo alimento e infine una bellissima tovaglietta americana serigrafata (quindi in edizione limitata) realizzata grazie alla collaborazione con un illustratore o un’illustratrice.

2- Hoppipopilla

Se amate l’arte indipendente e l’artigianato, Hoppipolla è la subscription box che fa per voi. Si tratta di una realtà ancora piccola, ma dalle forti potenzialità. Il nome Hoppipolla deriva da una parola islandese che significa saltare nelle pozzanghere e all’interno della box sono contenuti prodotti di diverso tipo, creati da quella che Hoppipolla definisce “cultura indipendente”, ovvero artigiani, illustratori e piccole realtà che in questo modo vengono aiutate a farsi conoscere. La caratteristica unica di Hoppipolla è l’amore e la cura con cui i prodotti vengono cercati e con cui vengono realizzate le box. Ogni mese potrete trovare qualcosa di strabiliante.

All’interno della box è presente anche Oblò, la rivista di Hoppipolla, nella quale vengono raccontati i progetti dei singoli prodotti contenuti nelle box.

Hoppipolla possiede anche una casa editrice che si occupa di pubblicare libri illustrati e graphic novel di artisti emergenti. Alcuni di questi libri potrete trovarli all’interno delle box.

3- Abiby

Abiby spedisce ogni mese una scatola contenente prodotti a sorpresa dedicati alla cura del corpo. Amanti del make up questa è la box che fa per voi!

La selezione dei prodotti è estremamente accurata, ma la cosa ancora più interessante è che spesso si tratta di prodotti estremamente esclusivi per il pubblico italiano, poiché generalmente sono venduti all’estero oppure fanno parte di un marchio italiano ma sono acquistabili da poco tempo.

Il contenuto delle box, inoltre, è accompagnato da bellissime buste di tela illustrate.

Perchè iscriversi ad Abiby?

Vi consente non solo di pagare un terzo dell’effettivo valore economico dei prodotti e quindi di risparmiare notevolmente, ma anche di ricevere prodotti nuovi e da scoprire.

Se poi un prodotto vi colpisce particolarmente potrete riacquistarlo singolarmente attraverso il sito dell’azienda.

4- The Gin Way

Amate il vino o tutto ciò che contenga qualcosa di alcolico? Esistono anche le subscription box dedicate a questo!

La più interessante è sicuramente The Gin Way, dedicata al mondo del gin. Con questa box potrete assaggiare gin artigianali di piccoli prodotturi e di alta qualità, ma anche imparare a preparare moltissimi cocktail. Potrete finalmente dire addio al solito Gin Tonic e cimentarvi con qualcosa di diverso, diventando dei veri barman e stupendo i vostri amici la prossima volta che li inviterete a cena.

Ogni box contiene una bottiglia di gin, una ricetta per poter preparare un cocktail e alimenti che si accompagnano perfettamente con il superalcolico e la ricetta che andrete a creare.

Se ai superalcolici preferite il vino potete provare Somelier wine box. Al suo interno troverete ogni mese 3 bottiglie provenienti da cantine di nicchia, le relative storie dei vignaioli, i consigli dei sommelier e gli abbinamenti migliori per accompagnarli.

5- Romanzi.it

Entrare in libreria e non sapere mai quale libro comprare può essere un problema di molti, per fortuna qualcuno ha pensato a come risolvere questo problema creando Romanzi.it.

Romanzi.it è una subscription box dedicata agli editori indipendenti. Contiene i libri più votati dalle librerie più importanti d’Italia, ma che non sono best seller. Una sorta di premio letterario in scatola il cui obiettivo è dare risalto a libri bellissimi e poco conosciuti, e a case editrici che rispettano ancora il mondo della letteratura. Le box vengono spedite ogni due mesi e ognuna è dedicata a una casa editrice diversa.

Ogni mese sarà una prova di coraggio: uscire dalla propria bolla di lettura, affidarsi al consiglio di qualcun altro e avere l’occasione di fare grandi scoperte.

In base alle tue esigenze di lettura, puoi scegliere tra 2 tipologie di box: con 2 libri o con 3 libri. Troverai inoltre una rivista letteraria in edizione speciale e l’invito per un incontro online con l’editore.

Ogni scatola viene personalizzata con una grafica originale e sempre nuova. Le box sono a tiratura limitata, dunque non potrai acquistarle in futuro e inoltre rappresentano un vero e proprio oggetto da collezione.

Come puoi fare se non ami le sorprese o hai letto un’infinità di libri e hai paura di ritrovarli all’interno delle box? Puoi dare una sbirciatina. Nella tua pagina personale, se vorrai, potrai controllare le copertine dei libri e quindi decidere se mettere in pausa l’abbonamento per ricevere la box del mese successivo.

6- Quomi

Non tutte le subscription box prevedono l’effetto sorpresa, se quindi siete persone che non amate le sorprese, preferite scegliere cosa comprare, ma allo stesso tempo siete pigri e non avete voglia di pensare a cosa inserire nella lista della spesa, Quomi può essere la vostra salvezza.

Quomi propone il format meal kit, contenente tutto il necessario per preparare delle ricette. Prevede un abbonamento settimanale che può variare in base al numero di persone che costituiscono la famiglia e il numero di pasti che i clienti desiderano ricevere.

Ogni settimana gli abbonati possono scegliere, tra una serie di 8 ricette illustrate, quelle che preferiscono e successivamente ricevono al proprio domicilio la box contenente tutti gli ingredienti necessari per preparale.

Non solo. Quomi gioca molto anche sull’aspetto della sostenibilità e sullo spreco alimentare, distribuendo prodotti freschi (conservati in appositi imballaggi), realizzati e coltivati in modo sostenibile e consegnati nelle quantità giuste, proprio per evitare gli sprechi di cibo.

Non preoccupatevi, le ricette proposte sono semplici. Sullo shop dell’azienda è inoltre possibile comprare prodotti singoli, perfetti per completare la cena, come bottiglie di vino oppure verdura e frutta fresca.