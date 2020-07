LIDL lancia la sua linea d’abbigliamento ed è già cult

Nell’era del post-tutto, non ci stupisce che la catena di supermercati discount tedesca Lidl (il nome completo è molto interessante: Lidl Stiftung & Co. KG.), abbia lanciato una propria linea di abbigliamento streetwear a basso costo acquistabile direttamente dal sito.

Una linea di capi di puro gusto, che comprende le ciabatte da piscina con il logo del supermercato splittato in due parti, la t shirt bianca col logo, i calzini di spugna bianchi col logo e la calzatura definitiva: la sneaker col logo. Ogni pezzo utilizza i colori tipici del marchio Lidl: blu, giallo, rosso e, perché no, una bella base bianca per stendere il definitivo velo di trash sull’operazione.

Il risultato è subito un cult di proporzioni epiche, i cui prodotti sono cercati in tutto il mondo come si trattasse di tartufi pregiati, spesso senza riuscire a trovare alcunché. Sul sito è già tutto sold out e in Italia, questo ben di Dio non è mai arrivato. Anche il social media manager di Lidl Italia ci scherza su, pubblicando un meme direttamente dalla pagina.

Lo streetwear Lidl è così ricercato che alcuni fortunatissimi possessori di tale meraviglia, hanno deciso di venderli su eBay a prezzi incredibili. Nell’immagine qui sotto, un affarista inglese c’ha provato mettendo le scarpe a 650 sterline (più di 700 euro), ma anche su eBay Italia troviamo giovani rampanti che tentano il colpaccio per 250 euro.

Un guadagno niente male, dal momento che le scarpe che tutti vogliono, costano 12 euro e 99. Neanche arrivano a 13. Ecco spiegato il successo di questa iniziativa: super popolare e perfettamente in linea con i gusti dei teenager, che nella moda amano unire l’alto e il basso, giocando coi brand anche quando non ci sono. Un’operazione ironica, quasi artistica, che non è passata inosservata.

Quanto dovremmo attendere prima di fare la fila di notte davanti a Lidl per comprare questi oggetti del desiderio anche da noi?