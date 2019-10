Le facce dei politici sono le maschere di Halloween più mostruose

Conto alla rovescia per Halloween!

Mancano sempre meno giorni alla più terrificante delle notti e molti iniziano a chiedersi quale sarà il travestimento migliore da usare quest’anno.

C’è chi si ridurrà all’ultimo ritrovandosi a fare i soliti scheletri, gattine o streghe e chi si vestirà semplicemente random, ma con internet a nostra disposizione si può fare di meglio.

2019: la vita dei politici e le loro vicende personali sono ormai più ricercate di quelle delle celeb. Come non prenderli in considerazione, allora, per la festa dei mostri?

Entrando nel vivo della settimana più spaventosa dell’anno, ecco una serie di faccione tra cui poter scegliere la più mostruosa da usare per questo Halloween.

Vladimir Putin

La prima proposta è la maschera di Vladimir Putin, con cui oltre ad essere un famoso politico, riuscirete ad essere anche un po’ creepy.

Decisamente la via di mezzo perfetta se siete indecisi tra il faccione russo e un travestimento da vampiro!

Kim Jong-un

Politico, militare e dittatore nordcoreano, Kim Jong-un non è certo conosciuto per la sua simpatia ma con una maschera simile, sfidiamo a non ridere. È il mix perfetto tra Kim e il meme trollface.

Donald Trump

Immancabile Donald Trump che vi farà risparmiare un sacco di soldi: senza lampade o parrucchiere, riuscirà a trasformarvi in un perfetto settantenne americano con tanto di colorito aranciato (molto in stile “orange is the new black”) e paglia gialla in testa. Cosa volere di più?

Angela Merkel

Almeno un volto femminile è d’obbligo e chi scegliere se non lei?

Se per Halloween il viaggio all’estero è andato a monte, col faccione della Merkel vi sentirete subito più internazionali.

Matteo Renzi

Passando a qualche personaggio italiano, non si può non pensare a Renzi, il primo politico iper social della nostra storia politica e il più ascoltato in inglese. Perfetto per chi vuol sembrare bilingue ad Halloween.

Beppe Grillo

Concludiamo con Beppe Grillo, con cui potrete dar sfogo agli insulti più esilaranti o dire tutto ciò che pensate purché non sia una menzogna, se decidete di interpretare la maschera come le bocche della verità in stile romano famose in tutto il mondo.

