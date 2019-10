Lucca Comics and Games 2019: cosa sapere se non ci siete mai stati

30 ottobre – 3 novembre 2019, Lucca Comics and Games torna anche quest’anno facendo trepidare nell’attesa tutti gli appassionati di fumetto, animazione, giochi, videogiochi, fantasy e fantascientifico.

La giornata tipo per chi non c’è mai stato: com’è sviluppato il LC&G

Lucca è caratterizzata dalla presenza di mura che vanno a dividere il centro storico dal resto della città e il Lucca Comics & Games segue questa conformazione anche nello sviluppo del suo festival.

Prendendo come riferimento le sue mura, all’interno di queste troviamo diverse attività possibili nei vari padiglioni e stand presenti. Dai workshop, bookshop, stand con disegnatori, fumettisti… comprende tutti gli eventi organizzati dal LC&G.

Un esempio, è il padiglione in cui si trovano i giochi da tavola con i loro creatori con cui si può giocare. Si accede tramite biglietto giornaliero (prezzi consultabili sul loro sito) che ti permette di girare per tutta l’esposizione.

Qui avrai modo di trovare disegnatori e fumettisti a cui potrai chiedere un disegno autografato, personaggi in plastica in scala 1:1, costumi, gadget esposti come in una sorta di museo del cinema incentrato però sul tema del fumetto e di tutto ciò che il Lucca Comics comprende.

Lungo le mura si riunisce invece chi è interessato soprattutto ai cosplay. Dalle sfilate organizzate dal LC&G, dove ci si può iscrivere al momento e partecipare per essere valutato da una giuria e vincere eventualmente un premio, ai cosplay individuali che passeggiano lungo la via, tutti da ammirare.

Oltre alla passeggiata, nella parte esterna vi sono poi varie attività possibili da svolgere come le prove di combattimento con le spade, ricostruzioni fisiche di luoghi di videogiochi, aree in cui ci si può far vestire o truccare…

Tutta la fiera è incentrata su un tema principale che cambia di anno in anno. Le cose da fare e da vedere sono davvero moltissime. Se amate questo mondo, non ne rimarrete delusi.

Mappa Lucca Comics 2019

Le cose da sapere per il LC&G: tema, ospiti, attività e curiosità

Il tema dell’anno di Lucca Comics

“Becoming Human” è il tema che caratterizza il Lucca Comics & Games questo 2019.

Argomento sempre più attuale nel mondo virtuale in cui viviamo sempre di più e affascinante in ogni sua sfaccettatura.

Becoming Human vuole trattare il rapporto uomo – macchina e virtuale – reale ponendo al centro, però, il concetto di umanità per mettere in evidenza la dimensione sociale che caratterizza l’uomo.

Ci si chiede cosa significa davvero “essere umani”.

Il poster rappresentativo del tema è di Barbara Baldi e rappresenta il bacio tra umano e androide a rappresentanza del legame tra creatore e opera.

Ospiti e attività principali di Lucca Comics & Games 2019

Gli ospiti del LC&G arriveranno da ogni dove e l’elenco dei nomi è davvero lunghissimo. Anche gli eventi e le attività programmate sono numerosissime, più di 500 in 5 giorni.

Se non ci siete mai stati, il consiglio migliore per scoprire chi e quali attività ci sono in base ai vostri interessi personali, è quello di andare a consultare il sito ufficiale del festival, dove trovate raggruppata ogni cosa per settore.

I settori in cui trovare i fumettisti, produttori, attori partecipanti e attività, eventi e quant’altro, sono:

Lucca Comics, games, fantasy, videogames, music, cosplay, Japan e Lucca movie

Curiosità sul Lucca Comics & Games

Lucca Comics & Games pensa anche ai più piccoli con Lucca Junior, uno dei settori del festival.

Le attività per i bambini sono davvero tante e legate agli argomenti più vari e attuali come il 500° anniversario della morte di Leonardo, sviluppato attraverso la “Palestra allenamente: pensa come Leonardo” che prevede giochi, attività, formazione, mostre ludiche per imparare a pensare come il genio del Rinascimento.

Lego si ripresenta con mostre e tanti mattoncini con cui giocare.

LC&G organizza concorsi con in palio il Premio di Illustrazione Editoriale “Livio Sossi” 2019.

Storia del Lucca Comics: per chi vuole arrivare iper preparato

È nel 1966 che nasce la tradizione fumettistica di Lucca di ospitare il Salone Internazionale dei Comics (nella sua seconda edizione). Nel 1993 il Salone diviene Lucca Comics (dal 1995 la denominazione usata è Lucca Comics & Games) e da lì inizia a crescere d’importanza edizione dopo edizione.

In questi anni si sviluppa, al Lucca Comics, l’area Games che apre la strada al settore dei giochi, accostandolo a quello dei fumetti. Nel tempo, le attività proposte sono sempre più varie.

Dai primi tornei come Mastering e trofei come “Grog” (per la colorazione di miniature) e come “Miglior Gioco Inedito”, nel 1995 vengono introdotti i “Giochi di ruolo senza frontiere” e “Campionato a squadre di giochi di ruolo”, oggi chiamati “Ruolimpiadi”.

1996: Lucca Junior, area della fiera pensata per i più giovani, apre i battenti. Nel 1998 viene aperto lo Spazio Performance, per gli artisti ospiti che praticano pittura dal vivo e nel 2000 Indipendence Bay, area dedicata invece all’auto-produzione e al fandom. Nello stesso anno la fiera, prima presentata in un’edizione primaverile e autunnale, perde la prima edizione dell’anno.

Altra novità del nuovo secolo è l’introduzione del palco per il concorso del cosplay.

È il 2002 quando prende avvio il NKG Lucca Model Contest, concordo di modellismo.

In occasione dei 40 anni, la fiera viene totalmente spostata nel centro città, all’interno della cinta muraria lucchese e nell’area fieristica di Via delle Tagliate.

Una nuova sezione dedicata ai seminari e alle attività didattiche (il Lucca Games Educational), e una apposita per gli autori ed editori dilettanti che possono presentare i propri prototipi e lavori (Prototype Review Corner), sono state aperte con l’edizione del 2008.

In continua espansione ed evoluzione, nel 2014 nasce la Via dei Comics, il camminamento lungo le mura, mentre nel 2016, per la 50ª edizione, viene creato da Zerocalcare il francobollo commemorativo.

