Un tizio ha installato una cassaforte nel frigo per difendere i suoi dolci dalla sua ragazza

L’amore è una questione di fiducia, vero, ma sappiamo bene che quando si parla di mangiare, amore e guerra vanno di pari passo. Tipo quando compri dolciumi deliziosi, cioccolate varie e schifezze assortite per mangiarle di notte, poi vai ad aprire il frigo e scopri che la metà sono già state divorate da quella che sta per diventare tua moglie e sei costretto a correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

La protagonista di questa storia è Stacey Lowe, diventata famosa per aver postato online la trovata del suo futuro marito: una cassaforte trasparente fatta apposta per il frigo, in cui mettere al sicuro i preziosi dolci dalla fame di lei. Questo è il post in cui la ragazza impazzisce:

Facebook

E questa è la cassaforte incriminata:

Facebook

Hmm, ok, vista così potrebbe anche essere tutta una trovata pubblicitaria per far conoscere in tutto il mondo la cassaforte Lockabox One, un contenitore per alimenti con una serratura per evitare che i vostri partner o i coinquilini vi svuotino il frigo e, una volta giunti a casa da lavoro affamati, troviate solo il deserto ghiacciato e una foglia d’insalata da una parte.

Non solo ladri di cibo: questo contenitore permette l’accesso al frigo ai bambini, perché nasconde i cibi pericolosi o i medicinali che vanno conservati al fresco. Quindi, trovata pubblicitaria o meno, questa cassaforte sembra davvero utile per nascondere oggetti pericolosi oppure cibi troppo preziosi per essere condivisi.

Lockabox One

Compra | su Amazon