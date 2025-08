Ti spetta sempre un indennizzo se il preavviso di licenziamento dell’azienda non rispetta i tempi: come ottenerlo.

Un tema delicato come il licenziamento è, chiaramente, disciplinato dalle legge con norme che vadano da una parte a tutelare gli interessi dell’azienda, dall’altra a difendere quelli del lavoratore. Uno dei aspetti principali, e generalmente crea molte divergenze che possono scaturire in una lunga battaglia legale, è il tempo di preavviso del licenziamento stesso.

La legge impone infatti all’azienda un periodo limite entro il quale comunicare la sua decisione al lavoratore. Ma che succede se questi tempi non vengono rispettati? Cerchiamo di fare un po’ di ordine.

Licenziamento: che succede se il preavviso non rispetta la legge

Tecnicamente, il preavviso di licenziamento è il tempo tra la comunicazione del licenziamento e la sua effettiva esecuzione ma il numero effettivo dei giorni necessari alla comunicazione stessa varia in base a diversi fattori, anche nella stessa azienda. Ad esempio influiscono certamente l’anzianità di servizio del lavoratore, come del resto il livello di inquadramento nell’azienda oppure il tipo di contratto collettivo applicato. I contratti collettivi sono molto importanti in tal senso: in base al tipo, infatti, possono passare settimane oppure anche mesi.

Ma, dunque, che succede se l’azienda non rispetta i tempi del preavviso di licenziamento? Non tutti lo sanno ma al lavoratore spetta un vero e proprio indennizzo, chiamato “indennità sostitutiva del preavviso”. Secondo la legge si tratta della parte dello stipendio che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso: dunque, un’azienda non può esimersi dal pagare i giorni o mesi fino alla data del licenziamento stesso.

Ci sono alcuni casi però, ovviamente disciplinati dalla legge, in cui non è necessario rispettare il periodo di preavviso. In primo luogo se parliamo di licenziamento per giusta causa, dal momento che la grave violazione commessa dal lavoratore (che ha causato il licenziamento) non permette la sua permanenza neanche di un giorno in più in azienda. Pensiamo ad esempio al furto o a violenze gravi. Anche in altro caso non si necessita del tempo di preavviso, ovvero quando il lavoratore è in prova, ovvero un periodo in cui si valuta (appunto) se il lavoratore è idoneo o meno a lavorare in azienda.

Altro caso sono i contratti a termine visto che hanno una scadenza naturale e dunque entrambe le parti sono perfettamente a conoscenza della fine del rapporto di lavoro. Infine per un accordo consensuale: se c’è un accordo tra le parti il preavviso può essere evitato. Non bisogna dimenticare che anche quando è il lavoratore a voler dimettersi esiste un periodo di preavviso stabilito sempre dal contratto. Se il lavoratore non lo rispetta, il datore di lavoro ha il diritto di trattenere una somma dello stipendio che è pari all’indennità del mancato preavviso.