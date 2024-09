Chaos Game: a dio piacendo

J-Pop Manga porta in Italia Chaos Game, un fumetto solo all’apparenza banale ma dotato, già dopo il primo volume, di un bel carattere.

j-pop.it Benvenuti in Chaos Game

Il nuovo manga a firma di J-Pop Chaos Game, realizzato da Daiki Yamazaki (che in patria ha già vinto il Premio Afternoon Shiki Sho per giovani talenti) è una pubblicazione che al contempo ha elementi di grande continuità con tanti altri fumetti ma anche qualche punto, per altro interessante, di grande originalità. Partiamo descrivendo in breve la trama, o meglio i suoi elementi principali: c’è una giornalista, “affamata” di verità che per una serie di sfortunati eventi si trova invischiata in quella che sembrerebbe un “affare della yakuza”. Viene ucciso un collaboratore del giornale e lei non si dà pace e quindi si mette di buon’animo per ricercare, giustappunto, il colpevole di quest’omicidio a sangue freddo: un inquietante signore colossale che ha una serie di sfregi e cicatrici sul volto e gli occhi che al posto delle iridi presentano degli strani segni, squadrati. Segni che, in maniera piuttosto sorprendente, ricordano quelli che la stessa protagonista a sul ventre, ma di forma circolare. Da qui ingranerà “realmente” il manga, mettendo sulla scena tanto mistero, molta azione e, soprattutto, in modo un po’ inaspettato una strana “lotta tra divinità”.

Come, spero, avrete capito nel primo volume di Chaos Game c’è tantissima roba ed è chiaro che sono molto curioso di sapere come andrà a finire. Ci sono, come avevo del resto sottolineato all’inizio della mia analisi, grandi elementi di continuità con tante altre pubblicazioni, vecchie e nuove diciamo così, come tutto il discorso sulla “yakuza”, o comunque sul malaffare diffuso in Giappone (soprattutto di matrice politico-economica-sessuale), qualche momento vagamente gag-erotico e tanta azione. Però al contempo il ritmo della narrazione e l’inserimento dell’elemento divino, unito ad alcuni personaggi che sembrano muoversi seguendo insospettabili profezie e una sorta di “destino obbligato” (c’è un personaggio che “pare” conoscere in anticipo i tempi e le modalità della morte altrui, anzi inducendole quasi) che danno carattere e sostanza al manga. Ci sono poi poteri “esper” e momenti veramente molto inquietanti, come, per fare un esempio, “l’esercito dei ratti” che pare, piano piano, prendere possesso della città”.

Anche lo stile e il tratto stilistico di Chaos Game unisce degli elementi di forte continuità con altri con ingredienti proprietari, che ne donano una grande personalità, soprattutto nell’espressività dei volti, che si allontanano un po’ dai classici canoni (mentre la descrizione dei corpi, e della fisicità in genere, è molto tradizionale, o comunque aderente con quanto va di monda in Giappone). Insomma un buon primo volume, che ha dalla sua un ritmo veramente incalzante, che ti fa stare incollato alla sedia durante la lettura, a dio piacendo, verrebbe da dire.

Punti di forza

Ritmo incalzante

Storia con risvolti molto particolari

Protagonista reporter affamata di verità costi quel che costi

Punti di debolezza

Tantissima carne al fuoco

Alcune situazioni stereotipate

Comprensione/spiegazione un po’ confusa dei “poteri”