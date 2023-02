Choujin X “veste” la Milan Fashion Week

Per il lancio di Choujin X J-Pop Manga ha mescolato fumetto e moda!

Choujin X per Milan Fashion Week

Sicuramente Choujin X è una delle novità editoriali più interessanti dell’ultimo periodo in fato di manga, non foss’altro che è la nuova serie disegnata da Sui Ishida l’autore di Tokyo Ghoul. Indi per cui l’hype si autogenera. Va detto però che J-Pop Manga, come spesso è stata abituata a fare, ne ha realizzata un’altra delle sue! Infatti la casa editrice ha mescolato il mondo del fumetto con quella moda! Approfittando dell’ultimo giorno della Milan Fashion Week infatti tra le varie creazioni degli stilisti è stato avvistato anche un…Choukiin originale!!!

Choujin X a Brera!

“Il 27 febbraio in diverse zone di Milano è stato avvistato un Choujin: una specie di essere umano che esiste sin dall’antichità dotato di talenti, capacità e aspetto fuori dall’ordinario. I tratti caratteristici sono molto vari ma questo esemplare si distingueper il lungo becco (somigliante a una maschera carasu tengu), piume e artigli. Si dice che esista un Choujin ogni 1000 esseri umani, e oggi è stato avvistato il primo. Ma come nascono queste creature? Eredità genetica, contagio, predisposizione naturale o artificiale: sono svariati i modi in cui un Choujin può avere origine, l’importante è che al suo interno si presenti una certa anomalia, chiamata Super Cellula. La presenza di questi esseri ha inevitabilmente compromesso l’ordine mondiale, portando alla creazione di stati indipendenti e guerre fratricide tra Choujin e Umani. Oggigiorno, il mondo è frammentato in provincie autonome. Ognuna con dei Choujin Guardiani“.

Questa nuova serie è già pre-ordinale sul sito di J-Pop ed è in uscita il prossimo 1°marzo!