Diventare Moebius: costruire il mito

Il volume di Edizioni BD è un libro fondamentale per capire “come sia nato” Moebius.

La copertina di Diventare Moebius

Molto spesso nel marketing editoriale si associa la parola necessario a questa o quella novità e tutte le volte mi suona come qualcosa falso anche se per Diventare Moebius, pubblicato da Edizioni BD, mi pare proprio il caso di utilizzare questo termine. Già perché il libro si presenta come necessario, o se preferite fondamentale per comprendere come nasca un mito, ovvero come nasca Moebius. Infatti vengono qui raccolte una serie di storie realizzate dal geniale autore francese quando ancora si faceva chiamare Jean Giraud e si occupava di storie western.

Leggere e ammirare le storie legate alla nascita di Blueberry, un vero e proprio caposaldo del fumetto (non solo western) europeo, è qualcosa di meraviglioso. Già in queste storie d’esordio si coglie perfettamente tutta la potenza espressiva del futuro Moebius. Nonostante siamo nell’ottica di storie dall’impostazione piuttosto tradizionale, con una scansione abbastanza classica delle vignette, si possono cogliere, benissimo, le “onde visionarie” del nostro Moebius. E poi le storie, ancora oggi, funzionano che è una meraviglia, anzi proprio questa loro “riduzione” a nuclei più contenuti, a mio avviso, ci permette di apprezzarle ancora di più. Il volume poi ci porta anche più avanti, lungo proprio la produzione del fumettista francese, un attimo prima, diciamo così, che Moebius entri nella “fase completamente visionaria” con l’Ilanc et similia.

Tra l’altro qui vi sono raccolte anche storie firmate dal nostro autore con lo pseudonimo di Gir, quindi le primissime storie da lui realizzate, che fino a questo momento erano ancora inedite in Italia. Ecco, solo per questo, il volume Diventare Moebius diventa, sul serio, necessario e risponde, in modo esaustivo e, per così dire, empirico, alla domanda che spesso ci facciamo quando siamo di fronte a un grande autore, in senso lato: come si diventa un genio? Beh, qui lo vediamo, assistiamo passo passo alle tappe che hanno portato Giraud a diventare uno dei, se non il, più grande e influente fumettista europeo di sempre. Se avete voglia di toccare con mano, e con gli occhi, il talento più puro, questo libro fa per voi. Ed è anche, mi viene da aggiungere, un regalo perfetto per i vostri genitori, zie e zii o, perché no, parenti e affini.