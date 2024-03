Girl Juice: una risata vi sedurrà

Girl Juice di Benji Nate è un concentrato di umorismo, essere ragazza oggi e divertimento “scorretto” (e per questo adorabile).

baopublishing.it .La super copertina di Girl Juice

Leggere Girl Juice di Benji Nate, volume pubblicato da Bao Publishing, significa tuffarsi in un mondo, coloratissimo, fatto di battute esilaranti, situazioni assurde e adorabili e un “quintale e mezzo” di episodi in cui si mette in luce cosa voglia dire essere una giovane ragazza oggi. Attenzione, come potrete bene osservare curiosando tra le anticipazioni qui contenute, il fumetto ha uno stile che non è, per nulla al mondo, sociologico o di denuncia. Anzi si fa proprio forza della sua vena (auto) ironica e dissacrante, con personaggi, cose e situazioni che, sul serio, vi faranno erompere in sonore risate mentre lo leggerete in metropolitana di ritorno al lavoro, al parco in pausa pranzo oppure sul divano la domenica pomeriggio. Ho adorato la struttura del volume che, in pratica, si contraddistingue per micro-storie che iniziano e terminano nello spazio di una pagina con poi una narrazione, abbastanza all’acqua di rose, che comunque procede anche “orizzontalmente” (in special modo nella “storia lunga” finale).

L

Lo stile di Girl Juice

L’autrice portoricana Benji Nate a mio avviso è stata bravissima a cadenzare il suo stile con un ritmo che se nelle prime pagine è turbinoso e battente, via via si fa più rilassato e cadenzato. La variazione sul registro, sono sincero, mi ha stupito in positivo perché le mie aspettative erano sì di trovarmi di fronte a “materia incandescente” dal punto di vista dell’ironia ma, magari, troppo schiacciata sul volere fare ridere presto&subito piuttosto che prendersi un po’ più di tempo. E invece no. I punti di contatto con un’opera recente come Fungirl, ad esempio, ci sono ma, almeno secondo me, i pesi sono totalmente ribaltati. Se infatti nel fumetto di Elizabeth Pich si voleva partire da una certa idea che la società ha delle ragazze e poi finire per raccontare quella specifica protagonista, qui si parte dalla protagonista Bunny per poi allargare il discorso, senza alcun paternalismo ma, giustappunto, con ironia, leggerezza e gusto per le situazioni surreali.

Lo stile di umorismo di Girl Juice

Con uno stile insomma “simpatico fino al midollo”, Girl Juice mette in luce anche dei problemi molto seri della nostra società, come il non essere capiti/sostenuti a dovere dalla propria famiglia oppure “l’ansia dai like” che attanaglia ormai tantissimi tra i giovani e i meno giovani. Questo fumetto mi è piaciuto perché, quando pensavo di averlo “capito e risolto”, mi fregava tutte le volte. E poi che bello, ogni tanto, trovare qualche albo che vuole essere divertente anche un po’ solo per il gusto di farlo. Se lo leggerete, insomma, lo amerete.