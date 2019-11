Il mio ABC cinese, un libro per imparare il cinese come i bambini

L’abbecedario è un libro per imparare a leggere, uno strumento semplice che mostra per ogni lettera un disegno, serve per riconoscere le lettere scrivendo le prime parole da bambini. Se state provando a studiare il Cinese, o se solo siete curiosi di conoscere qualche parola, questo libretto può soddisfare la vostra curiosità, si chiama “Il mio ABC cinese” e ogni coppia di pagine è composta dall’ideogramma coi caratteri cinesi sulla sinistra e da un’illustrazione sulla destra. La pagina con l’ideogramma è corredata anche dai caratteri cinese antichi, perché i caratteri moderni di oggi derivano da una versione più antica e più raffigurativa del soggetto indicato.

Foto di Giulio Pons - Il carattere per dire Donna e quello per dire Bambino insieme vogliono dire ”Buono”

Nella stessa pagina c’è la traduzione in italiano e la trascrizione in pinyin, cioè la trascrizione fonetica con i caratteri occidentali e i quattro accenti per azzeccarne la pronuncia. Il libro è edito per l’Italia da Ippocampo ed è la terza ristampa di un volume del 2004 con le illustrazioni della svizzera Catherine Louis.

Certo non è semplice trovare una parola specifica in questo libro, visto che non sono elencate in ordine alfabetico e sono raggruppate per argomenti, tuttavia non è un dizionario ma è un libretto illustrato per scoprire l’affascinante scrittura cinese e avvicinarci al mondo orientale.

Ecco alcune pagine del libro “Il mio ABC cinese” a titolo esemplificativo:

Se cercate un volume un po’ più avanzato per imparare il Cinese dai libri, c’è un progetto partito online con un crowdfunding che si chiama Chineasy e di cui vi abbiamo parlato qualche anno fa.