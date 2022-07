Monotone Blue: il colore più caldo

Nagabe con Monotone Blue, pubblicato da J-Pop, ci regala una nuova storia emozionante.

Monotone Blue, una storia emozionate

Monotone Blue di Nagabe, pubblicato da J-Pop (qui il link per l’acquisto), è quella che si può definire come una storia emozionate. Già perché, nella sua rapidità di esecuzione, in fondo ci troviamo di fronte a una storia-breve che originariamente doveva essere inclusa in una raccolta e solo dopo è ha avuto “vita propria”, che però, proprio per l’eleganza stilistica e la grazia nel trattare i sentimenti di Nagabe trova tutto il suo valore. Molto elevato. L’autore di The Girls from The Other Side, infatti, ci regala un nuovo racconto di eduzione sentimentale, con protagonisti, questa volta, due adolescenti in salsa animalier si potrebbe dire. Un gatto e una lucertola, ovviamente antropomorfi, impareranno a conoscersi, rispettarsi e aprirsi l’uno con l’altro durante l’anno scolastico, in un crescendo emotivo di notevole forza espressiva.

Ecco Hachi

Tuttavia per Monotone Blue, un po’ come per Il blu è un colore caldo questo non è un racconto solo fatto di estetica (e dire che in questo campo Nagabe ha pochi rivali). No, l’autore senza concessioni di sorta, ci racconta una storia anche molto dura, con tematiche yaoi certo, ma sapientemente dosate da due personaggi, appunto il gatto Hachi e la lucertola Aoi che, lungi dall’essere delle semplici “mascherine” messe lì solo per il gusto dello stereotipo, incarnano bene due “tipi” di esseri umani che, magari, nella nostra esperienza siamo stati soliti incontrare. O, perché no, siamo proprio noi stessi.

Un tratto unico nel suo genere

Ed è così allora che Monotone Blu ci emoziona e ci “legge dentro”, con un’amicizia, forse qualcosa di più, fatta di strappi, di continui ripensamenti e non detti: insomma, tremendamente umana anche se, in fondo, stiamo parlando di due furry se volessi definirli in maniera un po’ volgarotta ma non scevra da una buona dose di verità. Ecco allora che questo fumetto, così carico di bellezza estrinseca grazie al disegno e intrinseca grazie alla sceneggiatura, ci emoziona tanto.

Una lettura consigliatissima, di un nome ormai di riferimento nel panorama del manga mondiale. In attesa della tanto agognata serie su una certa bimba nivea e su un oscuro maestro demoniaco.