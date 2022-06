Quali sono le saghe fantasy da non perdere?

Il fantasy rappresenta un genere letterario imparentato con altri generi molto antichi. In particolare, risulta connesso al mito, alla leggenda, alla fiaba e alla narrativa epica. Ad attirare non solo giovani, ma anche adulti, è l’abilità degli scrittori nel rielaborare, rendendoli attuali, miti e leggende. In gran parte dei casi, a far da sfondo a vicende intricate quanto affascinanti sono scenari caratterizzati dalla presenza di magia ed elementi soprannaturali. È a seguito di incantesimi o eventi straordinari che tali elementi stravolgono il mondo reale.

I migliori romanzi fantasy per adulti

Da qualche anno a questa parte, il numero di adulti divenuti assidui lettori di libri fantasy è notevolmente aumentato. A fornire un contributo decisivo sono state diverse trasposizioni cinematografiche. Peter Jackson è stato il precursore, riuscendo a tradurre in immagini la magia del Signore degli Anelli. Ecco una carrellata dei migliori libri fantasy per adulti, a partire proprio dall’opera cardine di Tolkien.

Il Signore degli Anelli, J. R. R. Tolkien

La vicenda narrata si sviluppa nella “Terra di Mezzo”, mondo fantastico in cui convivono uomini, elfi, nani e hobbit. Protagonista è proprio un hobbit, Bilbo Baggins, coinvolto suo malgrado in un’avventura fantastica una volta entrato in possesso dell’anello del potere. Una volta messo al dito l’anello garantisce l’invisibilità, oltre a permettere di percepire il mondo degli spiriti. Chi ha adorato i film e i libri del Signore degli Anelli potrà scoprire sempre nuovi personaggi nei numerosi altri libri di Tolkien che ripercorrono a ritroso la storia della Terra di mezzo: Lo Hobbit, Il Silmarillion, I figli di Húrin e numerosi altri racconti postumi.

Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R. R. Martin

Sono 3 i continenti a formare il mondo che fa da sfondo alla saga di George R.R. Martin: Westeros, Essos e Sothoryos. Gran parte degli eventi si svolgono a Westeros, e vedono lord e dinastie locali impegnati a lottare per il potere. A Essos, invece, è Daenerys Targaryen a tentare di riprendersi il Trono di Spade, assumendo il controllo dei Sette Regni sottratti precedentemente al padre. La celeberrima serie HBO con Emilia Clarke e Kit Harington ha senz’altro contribuito ad accendere i riflettori su questa avvincente storia fantasy, ma i libri potranno regalare senza dubbio emozioni che vanno ben oltre lo schermo.

Shannara, Terry Brooks

Oltre 25 libri scritti tra il 1977 e il 2020 che ricoprono duemila anni di storia: nella saga di Shannara, l’autore dipinge un mondo post-apocalittico uscito faticosamente dalle Grandi Guerre, protratte per diversi decenni fino a causare la distruzione della civiltà tecnologica. La famiglia Shannara-Ohmsford, di sangue elfico e dotata di poteri magici, è chiamata a difendere il proprio mondo da vari pericoli. Nel 2016 una serie televisiva è stata tratta dal secondo libro Le pietre magiche di Shannara.

The Witcher, Andrzej Sapkowski

È stato l’autore Polacco Andrzej Sapkowski a ideare questa serie fantasy a metà anni ’80, composta da 2 raccolte di racconti e 6 romanzi. Il protagonista è Geralt di Rivia: un witcher, ossia un essere umano modificato geneticamente in grado di vivere più a lungo, vedere nel buio e dotato di forza e agilità sconosciute agli uomini comuni. La storia è stata portata alla ribalta nel 2019 grazie alla celebre serie Netflix con Henry Cavill, oltre ad essere stata di ispirazione per un famoso videogioco e per un cartoon anime, sempre targato Netflix.

Cronache del Mondo Emerso, Licia Troisi

Nihal, della Torre di Salazar, creatura dai capelli blu, occhi viola e orecchie appuntite, agile e forte, divenuta guerriero si oppone a un tiranno per difendere il Mondo Emerso dalla distruzione. Con la sua spada di cristallo nero inizia la ricerca un talismano dagli infiniti poteri, accompagnata dal giovane mago Sennar. Tre cicli comprensivi di 10 libri accompagnano nella scoperta del mondo creato dall’italiana Licia Troisi. L’esordio a 24 anni con il primo libro della prima trilogia, Nihal della terra del vento, ha assicurato alla scrittrice un grande successo anche al di fuori dei confini italiani.

The Sandman, Neil Gaiman,Dirk Maggs

A differenza degli altri titoli, questa saga è nata innanzitutto come fumetto: pubblicata a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, prende ispirazione da un personaggio dei fumetti DC della Golden Age. Un mondo oscuro, tra horror e fantasy, che vede Sogno, conosciuto anche come Morfeo e Re immortale di un mondo onirico, imprigionato da una setta diabolica. Ritrovata la libertà si dedica alla ricerca di 3 strumenti fondamentali per ripristinare il potere perduto. La versione audiolibro è capace di proiettare l‘ascoltatore a 360 gradi all’interno del racconto e di far vivere a pieno la storia, grazie alle performance del cast stellare.

Immergersi nelle saghe fantasy con un audiolibro

I libri fantasy sono grandi protagonisti nelle librerie e accompagnano gli appassionati del genere dall’adolescenza fino all’età adulta. Tuttavia la presenza di numerosi tomi per ogni saga e lo spessore di ogni singolo libro possono rendere difficile la lettura. Ma non sempre gli appassionati del genere dispongono di tempo a sufficienza per leggere quanto desiderato. Ecco perché gli audiolibri rappresentano l’opzione ideale per godere di un romanzo anche guidando, praticando sport o facendo le faccende. Con le piattaforme di audiolibri si possono avere tutti i titoli di una saga a portata di mano e le voci degli interpreti permettono di immergersi nella storia ad un livello ancora più profondo della semplice lettura. Inoltre, tra le recensioni dei migliori audiolibri Audible si possono trovare tantissimi spunti per la prossima lettura fantasy.