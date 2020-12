Serial Moments, il libro per gli appassionati di serie TV

Arriva in redazione questo volume sulle serie TV, si chiama Serial Moments ed è il libro scritto da Diego Castelli e Marco Villa quest’ultimo è stato firma di Dailybest per diversi anni, entrambi lavorano nel mondo delle tv e sono gli ideatori e autori del sito Serial Minds che parla di serie tv e domina la scena web dei fan delle serie.

Diego e Marco in questo volume raccontano quaranta serie tv, analizzando per ciascuna un momento particolare, un episodio o una scena storica. I due autori del libro si spartiscono le serie da raccontare ed entrambi hanno la capacità di farci piacevolmente rivivere gli attimi che in qualche modo, da assidui fruitori di tv, ci hanno segnato e – soprattutto – hanno modificato completamente il modo di fare televisione oggi.

Di che serie parlano? Beh, ci sono i classici come CSI, Lost, Friends, per arrivare a Black Mirror, Game of thrones, Breaking Bad, SKAM Italia, Gomorra e molte molte altre, alcune che – giustamente – non avrai mai sentito né visto (così sai quale è la prossima serie tv da guardare).

Leggere questi capitoli oltre al ricordo, stuzzica il pensiero critico perché gli autori per quanto amino fare i modesti, sono bravi e molto ferrati sull’argomento e per ogni momento e per ogni serie sono in grado di agganciare il contesto sociale e culturale del periodo, di spiegarti perché le cose sono andate in un modo, perché quella serie ha avuto successo, come ha modificato la società, perché quell’attimo è entrato in risonanza con un mondo intero di telespettatori ed è diventato un meme.

Eh sì: ottimo regalo natalizio per gli appassionati di serie tv (siete ancora in tempo anche se lo prendete online).

