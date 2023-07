Una delizia chiamata Skip&Loafer

Skip&Loafer, il nuovo manga pubblicato da J-Pop, è proprio delizioso.

Il primo volume di Skip&Loafer

Il confine tra stucchevolezza e delizia, si sa, è sottile eppure con Skip&Loafer questo rischio non si corre mai. Già perché il nuovo manga pubblicato da J-Pop non solo è contraddistinto da uno stile adorabile dei disegni, una lingua chiara perfetta per raccontare le emozioni e le vicende dei suoi giovani protagonisti, ma pur immerso in un’intonazione generale volta al sorriso e, appunto, alla dolcezza, riflette su grandi temi.

La novità di Skip&Loafer

Già perché nella vicenda della giovane liceale che da un piccolo paesino si trasferisce a Tokyo per intraprendere una nuova vita, possiamo un po’ rivederci tutti noi, anche se la ragazza in questione, almeno all’apparenza, pare essere animata da un’indole pragmatica senza pari. Lei ha le idee chiare, anzi chiarissime sul suo futuro e fa quasi impressione in questa sua convinzione. “Peccato” che poi nella vita scolastica di tutti i giorni, a partire proprio dal primo, si riveli per quel che è, ovvero una ragazza un po’ imbranata, dall’animo buono e con tanta voglia di farsi nuove amiche e amici, nonostante una malcelata timidezza e insicurezza di fondo. Ecco, lo avete capito no?

Nominato per il Manga Taisho Award 2020, per i premi annuali Kodansha Manga nel 2022 e 2023 e adattato in un anime disponibile su Crunchyroll, arriva in Italia l’adorabile Skip & Loafer!

La protagonista di Skip&Loafer, Mitsumi Iwakura, è proprio tutti noi, noi che ci siamo dovuti fare degli amici al liceo nonostante pensassimo che i nostri gusti, magari erano strani, il nostro stile nel vestirsi troppo bizzarro o, perché no, il nostro amore per questa o quella pietanza fosse irrimediabilmente fuori moda. E invece in questo racconto slice of life che più alice of life non si può il ritmo è proprio il nostro. Ecco perché non c’è mai stucchevolezza ma solo tanta dolcezza, inframmezzata da momenti veramente buffi che vi strapperanno più di una risata sincera. Come ultima cosa raramente sin dal primo volume ho voluto così bene ai personaggio. Un punto in più per il nuovo manga di J-Pop!