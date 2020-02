Vocabolario sentimentale di Momusso, il libro per quando non trovi le parole

Martina Lorusso in arte Momusso è una giovane illustratrice e grafica di Terni che sta a Milano. Il suo tratto è semplice ma subito riconoscibile, grazie al quale in pochi anni ha raggiunto un bel seguito su Instagram e ha iniziato a collaborare con musicisti come Niccolò Fabi e Brunori Sas nella creazione del loro merchandising, ma anche con festival come l’I-days e alla campagna Martini Uperitivo.

La sua prima pubblicazione è un libro uscito il 5 febbraio per Giunti Editore, dal titolo Vocabolario Sentimentale – Le parole che non ti ho detto, ma non è un fumetto né un romanzo, è un qualcosa di più singolare: Martina ha deciso di inventare nuove parole per descrivere le emozioni ed ha creato dei disegni per farle capire ancora meglio. Molto spesso sono crasi, cioè fusioni fonetiche di due parole di due parole diverse, che Momusso dice di aver iniziato per gioco fino a farne un esercizio quotidiano.

Vocabolario sentimentale nasce in un giorno di fine agosto, da una pagina di diario scritta durante un viaggio in treno. Nasce da emozioni diventate troppo forti e ingombranti per non trovare espressione. Nasce dalla storia di un amore finito che si traduce nelle parole di questo speciale vocabolario. Dal mondo sommerso e muto che si agita nei suoi protagonisti e che prende meravigliosamente voce per tratteggiare una nuova, inaspettata geografia delle emozioni. Dalle illustrazioni originali e poetiche che accompagnano il racconto come un personalissimo dono dell’autrice per mostrarci di cosa è capace la parola quando è aiutata dall’immaginazione, quando i suoni noti diventano nuovi e potenti e, finalmente, danno corpo ai sentimenti.

Non solo parole e disegni, però. Il Vocabolario sentimentale è anche una sorta di diario che si suddivide in capitoli scritti, da cui poi scaturiscono le nuove parole illustrate: Mancanza, Tristezza, Speranza, Coraggio e Amore, questi i titoli.

Una lettura per chi non ha paura di esternare i propri sentimenti e vuol giocare con le parole per trovare nuove sfumature a tutte quelle cose che ha in testa senza riuscire a dirle. Non per tutti, ma a chi deve piacere, piacerà tantissimo.

Vocabolario Sentimentale – Momusso

