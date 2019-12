Dopo aver lottato per 17 anni con un tumore, Marie Friedriksson è morta. Aveva solo 61 anni ed è stata la cantante del duo pop svedese Roxette, molto famoso a cavallo tra la fine degli ’80 e l’inizio dei ’90 per canzoni iconiche come The Look, Listen To Your Heart e It Must Have Been Love, lentone strappacuore presente anche nella colonna sonora di Pretty Woman.

Per banale che sia, la frase “un pezzo della nostra infanzia che se ne va” è la più appropriata per un lutto del genere.